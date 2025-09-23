Trump se burla de la ONU: «Lo único que me han dado es un teleprónter roto y escaleras mecánicas estropeadas»

Nadie se esperaba que unas escaleras mecánicas acabarían siendo la diana de las críticas de Donald Trump este martes en su intervención en la Asamblea ... General de Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, se quedó a gusto poniendo en duda la utililidad de este organismo internacional, le afeó no «ayudar» a frenar las guerras en el mundo... y se burló del mismo al asegurar que solo le habían dado un «teleprónter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas».

Las primeras palabras al subir al estrado fueron para explicar que daría su discurso sin leer. «Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprónter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprónter tendrá grandes problemas», señaló con cierta mala baba.

Después llegó el turno de las escaleras mecánicas de la sede de Naciones Unidas, en Nueva York. «Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos. Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprónter estropeado», zanjaba. Las cámaras han captado el momento. Las escaleras se paran al segundo de que el mandatario y su esposa comiencen a subirlas. La realidad es que al frenarase Melania no parece cerca de caerse. Y no les queda otra que continuar ascendido con la fórmula tradicional.

Trumo estuvo desatado en su discurso. «Reconocer el Estado palestino es un premio muy alto para Hamás», arremetía sobre el conflicto en Gaza. También culpa a Naciones Unidas de financiar una «invasión» de inmigrantes ilegales y «arruinar» a los países socios, además de acusar a los líderes europeos de «comprar petróleo y gas rusos».