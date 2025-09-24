Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Volodímir Zelenski y Donald Trump, durante su reunión este martes en Nueva York.

Volodímir Zelenski y Donald Trump, durante su reunión este martes en Nueva York. AFP

Trump dice ahora que Ucrania con el apoyo de la OTAN puede ganar la guerra

El presidente de EE UU asegura que su reunión con Putin «no sirvió de nada» y anima a Kiev a actuar ya ante la «crisis económica de Rusia»

J. Gómez Peña

Martes, 23 de septiembre 2025

Tras su discurso en la ONU, Donald Trump tenía cita este martes con el presidente de Ucrania. Volodímir Zelenski le pidió un aumento de la ... presión sobre Rusia para obligar a Vladímir Putin a enfilar el camino de la paz. «Necesitamos más sanciones ahora de Estados Unidos y Europa», subrayó el mandatario ucraniano. El magnate norteamericano salió de la reunión convencido de que «Ucrania, con paciencia y el apoyo de la Unión Europea y de la OTAN, está en condiciones de recuperar todo su territorio. Y, quién sabe, quizás incluso ir más allá». Lo afirmó con este argumento: «Rusia atraviesa graves problemas económicos y es hora de que Kiev actúe».

