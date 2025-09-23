La OTAN advierte a Rusia: «Usaremos toda la fuerza»

El Consejo de la Alianza Atlántica se volvió a reunir este martes a petición de Estonia, tras la invasión de su espacio aéreo por parte ... de aeronaves rusas. Esta incursión es la segunda que lleva a cabo Moscú en tan sólo dos semanas y según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, «forma parte de un patrón más amplio de una actitud cada vez más irresponsable por parte de Rusia». En declaraciones a la prensa este martes, Rutte aseguró que «Rusia tiene toda la responsabilidad de estas acciones, que suponen una escalada, arriesgan un fallo de cálculos y ponen en riesgo vidas. Deben parar», zanjó.

El incidente tuvo lugar el 19 de septiembre, cuando tres aeronaves rusas armadas, del modelo MiG-31, violaron el espacio aéreo de Estonia durante diez minutos. Estos cazas supersónicos fueron «rápidamente interceptados y escoltados» fuera del espacio aéreo europeo por las fuerzas de la OTAN, aseguró Rutte. Esta incursión se suma a la que tuvo lugar el 10 de septiembre, cuando varios drones rusos violaron el espacio aéreo polaco. «Numerosos aliados, incluidos Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega y Rumanía, también han experimentado violaciones de su espacio aéreo», afirmó el jefe político de la Alianza, quien reiteró que el presidente ruso, Vladímir Putin, «debe detener» este tipo de acciones.

Mientras, la respuesta de la OTAN «sigue siendo robusta». Recientemente, tras la incursión de drones en Polonia, la Alianza anunció su intención de lanzar una misión militar llamada 'Centinela del Este' para reforzar sus capacidades en el flanco Este y disuadir cualquier amenaza por parte de Moscú, con defensa antiaérea y tropas. «Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y sus aliados utilizarán, de acuerdo con la ley internacional, cualquier herramienta militar y no militar necesaria para disuadir cualquier amenaza. Nuestro compromiso con el Artículo 5 está blindado»

Rutte también dirigió un mensaje al Kremlin señalando que los países aliados «no se dejarán amedrentar por estos u otros actos irresponsables de Rusia» y que su apoyo a Ucrania se mantendrá. «Su seguridad contribuye a la nuestra, en el ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa contra la brutal y no provocada guerra de agresión de Rusia».

Participación de España

La operación 'Centinela del Este' contará con tropas de diferentes Estados miembros y «elementos específicos» diseñados para combatir aparatos no tripulados. En ella participarán España, Dinamarca, Francia, el Reino Unido y Alemania, entre otros, que aportarán cazas y fragatas aéreas a esta misión de vigilancia y control.

A pesar de que las fuerzas de la OTAN ya han demostrado su capacidad de reaccionar rápidamente a las incursiones de Moscú, el comandante supremo de la Alianza, Alexus G. Grynkewich, explicó que la operación «cubrirá todo el flanco este, todos los sitios donde veamos una posible amenaza rusa». La idea es que este escudo sirva como una primera línea de defensa para proteger a la Alianza en caso de un ataque y que actúe a la vez como método de disuasión. Según el jefe militar de la OTAN esta misión tendrá un diseño «totalmente diferente» a las fuerzas que operan actualmente en esta zona, con un enfoque «completamente integrado» con las autoridades de los países aliados.