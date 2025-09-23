Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 24 de septiembre de 2025
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. REUTERS

La OTAN advierte a Rusia: «Usaremos toda la fuerza»

Rutte asegura que el compromiso de la Alianza con el Artículo 5 «está blindado», tras la incursión de tres cazas de Moscú en Estonia

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Corresponsal. Bruselas

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:47

El Consejo de la Alianza Atlántica se volvió a reunir este martes a petición de Estonia, tras la invasión de su espacio aéreo por parte ... de aeronaves rusas. Esta incursión es la segunda que lleva a cabo Moscú en tan sólo dos semanas y según el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, «forma parte de un patrón más amplio de una actitud cada vez más irresponsable por parte de Rusia». En declaraciones a la prensa este martes, Rutte aseguró que «Rusia tiene toda la responsabilidad de estas acciones, que suponen una escalada, arriesgan un fallo de cálculos y ponen en riesgo vidas. Deben parar», zanjó.

