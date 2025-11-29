Trump amenaza con suspender «la migración del Tercer Mundo»

El tiroteo cometido por un afgano de 29 años contra dos jóvenes miembros de la Guardia Nacional en Washington DC ha dado alas a Donald ... Trump para endurecer aún más su política migratoria. El presidente de Estados Unidos avanzó el jueves que suspenderá de forma permanente «la migración desde todos los países del tercer mundo» y amenazó con revocar «millones» de visados concedidos a extranjeros por la Administración Biden. El objetivo, aseguró en una airada publicación en redes sociales, es que «el sistema estadounidense se recupere por completo».

El inquilino de la Casa Blanca anunció esta nueva escalada en su campaña antiinmigración poco después de confirmar la muerte de Sarah Beckstrom, la militar de 20 años que el miércoles, junto a su compañero de patrulla Andrew Wolfe, de 24, se convirtieron en blanco de los disparos de un ciudadano afgano. El atacante, que resultó herido en el tiroteo, vivía desde 2021 en EE UU, adonde llegó tras la salida de las tropas norteamericanas de Afganistán. Allí colaboró con la CIA, un trabajo que, según su entorno, le habría dejado secuelas psicológicas.

La investigación no ha logrado todavía determinar qué le llevó a abrir fuego contra la Guardia Nacional en Washington DC, aunque el FBI lo analiza como un caso de terrorismo internacional y el detenido será acusado de asesinato en primer grado. «Quizás este hombre estaba molesto porque no podía cometer delitos», sugirió Trump, que en agosto mandó a los militares a la que llamó entonces la capital del crimen.

El presidente insistió el jueves en la necesidad de «lograr una reducción significativa de poblaciones ilegales y problemáticas», y entre las medidas para lograrlo apuntó al fin de las ayudas federales a ciudadanos que no sean estadounidenses. Cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que «no sea compatible con la civilización» será deportado, dijo. Una advertencia que no sonó a nueva.

Joseph Edlow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE UU, adelantó que se revisará el estado migratorio de todos los residentes permanentes procedentes de 19 países, entre ellos Afganistán, Venezuela, Cuba e Irán. «Sólo la migración inversa puede resolver esta situación», avisó Trump.