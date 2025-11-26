Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Urgente La Guardia Civil desmantela una finca con cultivo de marihuana en San Mateo
Agentes atienden a los heridos en el tiroteo. RR SS

Mueren en un tiroteo cerca de la Casa Blanca dos miembros de la Guardia Nacional

Hay un sospechoso detenido y se encuentra en estado crítico

J. Gómez Peña

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:29

Dos soldados de la Guardia Nacional han fallecido este miércoles al ser tiroteados cerca de la estación de Farragut West, en el centro de Washington. ... La Casa Blanca, situada a sólo unos centenares de metros, ha sido inmediatamente acordonada. Los servicios de seguridad han detenido a un sospechoso, que se encuentra en estado crítico.

