Mueren en un tiroteo cerca de la Casa Blanca dos miembros de la Guardia Nacional

Dos soldados de la Guardia Nacional han fallecido este miércoles al ser tiroteados cerca de la estación de Farragut West, en el centro de Washington. ... La Casa Blanca, situada a sólo unos centenares de metros, ha sido inmediatamente acordonada. Los servicios de seguridad han detenido a un sospechoso, que se encuentra en estado crítico.

El presidente Trump reaccionó así en su red social, Truth: «El animal que disparó a los dos guardias nacionales está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto. Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!».Las autoridades decretaron de inmediato el estado de alarma. Las patrullas de la policía acordonaron las calles cercanas e impidieron el paso.

🚨🇺🇸 JUST IN: WHITE HOUSE ON LOCKDOWN



Two service members, likely National Guardsmen, have been shot at 17th & I Streets NW, just blocks from the White House.



The scene has been secured and one suspect is in custody.



The condition of the two service members remains unclear. pic.twitter.com/BxzEeZoOAD — SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) November 26, 2025

En la esquina de las calles 17 y 1 noroeste, decenas de patrullas circulaban tras el incidente mientras los agentes acordonaban las aceras con cinta amarilla y los curiosos observaban desde el parque de la Plaza Farragut. Integrantes de la Guardia Nacional, que siempre están uniformados de camuflaje, custodiaban la zona.

La Guardia Nacional tiene presencia en las calles de Washington desde el pasado verano. Decidido a «liberar» la ciudad de «maleantes, drogadictos, psicópatas y vagabundos» para hacerla «hermosa de nuevo», el presidente de EE UU declaró en agosto el estado de emergencia «por razones de seguridad pública», lo que le permitió ordenar el despliegue de esta tropa militar y tomar el control de la capital.

La visión que Trump tiene de Washington -una urbe en la que recibió apenas el 6% del voto en las elecciones de 2024- está tergiversada por las experiencias de conocidos cercanos y las fotografías de «baches en las calles» y «medianas que se caen», criticó con disgusto. «Es una de las ciudades más peligrosas del mundo y pronto será una de las más seguras», aseguró. «Esto va a ocurrir tan rápido que no os lo vais a creer». Aparentemente es algo «muy difícil si eres incompetente», planteó, «pero muy fácil si eres competente. Y yo soy muy competente».

Pese al descenso del crimen

Su medida llegó pese a que las sustracciones de vehículos habían caído un 37% y las detenciones de menores acusados de delitos habían bajado casi un 20%. El presidente ofreció sus propios números y aseguró que la capital «no quiere mostrar los verdaderos para que no se sepa lo mal que está». De acuerdo a esto, Washington se encuentra entre las ciudades más inseguras del mundo y, afirmó, tiene índices peores que Bogotá o Ciudad de México, lo que «directamente impacta en el funcionamiento del Gobierno federal y es una amenaza para EE UU». Por ello decidió invocar mediante una orden ejecutiva la autoridad presidencial sobre el Distrito de Columbia, que posee un estatus especial de autogobierno supervisado por el Congreso.

En un sobrio comunicado, el fiscal general electo del distrito de Columbia, Brian Schwalb, consideró que las medidas del Gobierno federal «no tienen precedentes, son innecesarias e ilegales» porque «no existe una emergencia criminal». La operación policial y militar de Washington DC es, también, un ensayo para acabar con «las ciudades santuario» que controlan los alcaldes demócratas.