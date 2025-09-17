Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 17 de septiembre de 2025

Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein

Los Trump llegan al Reino Unido con el anuncio de que EE UU invertirá 42.000 euros en las islas británicas

T. Nieva

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:04

Nada más bajarse del avión en su segunda visita de Estado al Reino Unido el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció un acuerdo por ... el que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses invertirán 42.000 millones de dólares en las islas británicas para el desarrollo de la Inteligencia Artificial, la computación cuántica y la energía nuclear civil.

Un grupo anti-Trump proyecta sobre el castillo de Windsor fotos relacionadas con el caso Epstein