Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda

El dibujo sexy con forma de mujer con el que Trump felicitó a Epstein y negó haber mandado

El presidente recreó a rotulador el contorno de una mujer desnuda con un mensaje críptico de complicidad

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Lunes, 8 de septiembre 2025

El caso Epstein no da un respiro al presidente de EE UU, Donald Trump, aunque él diga que la prensa debería estar hablando «de los ... seis meses más exitosos que cualquier presidente haya tenido en la historia del país, y no de la farsa de Jeffrey Epstein», recordó la semana pasada. Según él, el dibujo de la silueta de una mujer desnuda con su firma a modo de vello púbico no existía. Solo que este lunes el Comité de Supervisión del Congreso recibió una copia del mismo, como parte del expediente que el Gobierno no ha querido hacer público.

