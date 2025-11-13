Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Donald y Melania Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, en el año 2000. Getty

«No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein

El FBI se incautó en una de las casas del empresario pederasta de varios discos duros con fotos y vídeos que pueden «tumbar» al magnate neoyorquino

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:44

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Si eso es cierto, las 20.000 páginas de correos electrónicos de Jeffrey Epstein palidecerán frente ... a los 500 gigabites de fotos y vídeos que el FBI se incautó en un de las casas del inversor financiero cuando fue detenido en 2019 en el aeropuerto de Teterboro, una pista de New Jersey para aviones privados en la que aterrizan los ricos de Nueva York. Epstein venía de Francia y ya no tuvo tiempo de volver a poner pie en sus mansiones de Nueva York o Florida. En esta última consiguió que sus allegados pusieran a buen recaudo los documentos y discos duros que había en la casa, previsiblemente enviados a su mansión de las Islas Vírgenes, según el abogado de sus víctimas, Spencer Kuvin. El caso se movió mucho más rápido en Nueva York, donde no tuvo margen de reacción.

