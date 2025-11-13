Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Una protesta contra Donald Trump en Escocia con pancartas que recuerdan su amistad con el pederasta Jeffrey Epstein. Reuters

Epstein incriminó a Trump antes de morir al asegurar que pasó «horas» con una víctima

Los últimos correos del pederasta revelados en el Congreso echan por tierra la versión del presidente estadounidense, que siempre ha negado su implicación

Mercedes Gallego

Corresponsal. Nueva York

Miércoles, 12 de noviembre 2025

Comenta

Jeffrey Epstein no se llevó sus secretos a la tumba, sino que los dejó en custodia. Antes de suicidarse en una celda de Nueva York, ... donde se enfrentaba a un proceso penal por abusar y prostituir a cientos de adolescentes, se estaba comunicando con el periodista Michael Wolff, autor de polémicas biografías sin autorizar sobre Rupert Murdoch y Donald Trump.

