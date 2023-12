Biden dice que no buscaría la reelección si Trump no fuera candidato El presidente estadounidense asegura que su prioridad es «no dejar ganar» a su rival y advierte del «peligro» que correría Estados Unidos si el exmandatario recupera el poder

T. Nieva Miércoles, 6 de diciembre 2023, 11:06 | Actualizado 11:15h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

«Si Trump no se presentase, no estoy seguro de que yo me estuviera postulando. Pero no puedo dejarle ganar». Con estas palabras, el presidente de Estados Unidos sorprendió la noche del martes a los asistentes a un evento de donantes demócratas cerca de Boston. ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión