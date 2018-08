Cuba y la propiedad privada

«Si se pierde la identidad nos convertiríamos en un barco sin vela y sin timón, completamente a la deriva, y eso no nos lo podemos permitir», Nicolás Alayo

«Estatalizamos todo»

Economía estancada

Pero no es menos cierto que la economía planificada y estatalizada hasta el extremo no ha colaborado en el desarrollo del país ni en el incremento del bienestar de su gente. El estancamiento económico produce desafección y la gente ya no se conforma con sobrevivir y quiere, legítimamente, mejorar sus parámetros de vida. Y este anhelo se encuentra muy por encima de los deseos de democracia, pluralidad política o de unos medios de comunicación libres y no los actuales voceros del Gobierno, del Partido y del Estado.

Las contradicciones en el seno del pueblo, como decía Mao, se agudizan. Titulados universitarios trabajan como camareros, taxistas o en distintas actividades vinculadas con el turismo. Ganan mucho más que si lo hicieran en el sector educativo o en el sanitario. Las joyas de la corona se empiezan a agrietar y pueden producir un notable empeoramiento de los dos grandes servicios públicos.

Junto a la propiedad privada, el matrimonio igualitario es el otro gran tema reflejado por los medios de comunicación en sus análisis sobre la nueva Constitución. La revolución fue muy injusta con los homosexuales y lesbianas. Recuerden aquella magnífica película de Gutiérrez Alea: Fresa y Chocolate. En su nueva redacción, la Constitución habla del matrimonio como unión entre dos personas, sin más, lo que abre puertas a que se casen personas del mismo sexo. Y cuando el partido y el Gobierno rompen con rígidos esquemas del pasado y comienzan a abrirse hacia una sociedad con menos ataduras, aunque sea en elementos muy parciales, surgen, desafortunadamente, presiones para que nada cambie. En este caso protagonizadas por sectores religiosos evangelistas que se oponen al matrimonio igualitario y que ya han protagonizado algunas movilizaciones de rechazo al mismo. Las fuerzas involucionistas no descansan. Ni en Cuba ni en Argentina. Aquí tampoco.