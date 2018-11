Bruselas, a la espera del voto británico sobre el ‘brexit’

"Michel Barnier y su equipo seguirán aquí disponibles, mientras el proceso del artículo 50 está en marcha. Esto me da la oportunidad de decir que Juncker ayer públicamente expresó otra vez su agradecimiento al trabajo hecho por Michel Barnier y su equipo", dijo Schinas.

"Todo el mundo habló ayer (por el domingo): (Jean-Claude) Juncker (presidente de la CE), Barnier... La posición de la Comisión es conocida, pública, así que no diré nada más. Ahora esperaremos el significativo voto en la Cámara de los Comunes", añadió.

Tras indicar que la llamada "Task Force 50" que lidera el negociador europeo, Michel Barnier , sigue trabajando y preguntado sobre la eventual preparación de la CE ante cualquier resultado del voto en el Parlamento británico, Schinas afirmó que Bruselas no tiene nada que comentar después de la cumbre del domingo.

El portavoz-jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, no quiere más comentarios tras la cumbre sobre el brexit celebrada el domingo en Bruselas , donde se aprobó el acuerdo de retirada de Reino Unido de la Unión Europea (UE) y la declaración política sobre la futura relación entre las partes.

Mayoría reforzada

Este acuerdo de salida y la declaración sobre la relación futura deben ser aprobados en Consejo de ministros de la UE por los 27 Estados que permanecerán en la Unión, aunque todavía no hay fecha para ello.

En este trámite se requiere mayoría cualificada reforzada; es decir, que al menos el 72% de los países vote a favor y que esos Estados representen al menos el 65 % de la población de la Unión.

El acuerdo de retirada se debe someter al llamado voto significativo del Parlamento británico y está previsto que esta votación, que tendrá lugar después de un debate sobre el asunto en la Cámara de los Comunes, se celebre en diciembre y se baraja que pueda celebrarse en la segunda semana de ese mes.

En este contexto y para que el acuerdo salga adelante necesita recibir el apoyo de al menos 320 parlamentarios británicos, algo que no está garantizado después de que más de 80 diputados conservadores hayan adelantado que no votarán a favor, así como los diez del norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio del Gobierno de Theresa May.

Por su parte, el Parlamento Europeo someterá a aprobación previsiblemente en diciembre una resolución que analizará el acuerdo de salida y algunas de las ideas sobre la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Después, en torno a principios de año, la Eurocámara votará en sesión plenaria el acuerdo de salida del Reino Unido y la declaración política sobre la futura relación entre Londres y Bruselas. Por cuestiones técnicas ligadas a los servicios de traducción, ese voto podría celebrarse incluso en marzo.