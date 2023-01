El 'asesino de portaaviones' causa en Dnipro una de las mayores masacres civiles de la guerra

Ucrania teme que bajo los escombros del misil que este sábado destruyó un edificio de apartamentos en Dnipro se oculte la mayor masacre de civiles de toda la guerra perpetrada en un único ataque. Los servicios de emergencia han localizado ya 30 cadáveres (uno es de un niño) y trasladado a los hospitales a 73 personas heridas, entre ellas 13 menores). Pero cerca de 45 residentes del inmueble siguen desaparecidos y se teme que muchos de ellos permanezcan enterrados por un manto de hormigón, cemento y hierros dado el nivel de destrucción del complejo residencial.

La angustia es máxima a medida que avanza el domingo. Los móviles han dejado de sonar. Sus pitidos fueron fundamentales esta pasada madrugada para que los equipos de rescate pudieran guiarse en medio de las ruinas. Los perros de búsqueda también han sido claves en medio de la desolación y la oscuridad. Un grupo de 39 vecinos ha conseguido ser salvado de la muerte. Al menos seis eran niños. Cinco cruzaron la fina línea entre el sueño y la pesadilla. Se acostaron en sus camas y despertaron sobresaltados en medio de un aluvión de escombros. El sexto ya no sueña. Los médicos solo han podido certificar su muerte.

«Me desperté, escuché una explosión y me dio tiempo de salir del piso. Mi casa ha desaparecido», explica uno de los residentes afectados, Ivan, de 18 años, a la televisión. La urbanización Peremoh, donde vivía, surge este domingo como el principal símbolo de la barbarie de la invasión rusa, incluso por encima de la explosión del misil que destruyó en junio el centro comercial de Kramatorsk y volatilizó veinte vidas. El cohete ha impactado esta vez en medio de un enorme edificio. Simplemente, los dos bloques centrales han desaparecido. A través suyo se puede ver el otro lado de la ciudad. Había 72 apartamentos de los que no queda un solo rastro. Según las autoridades de Dnipro, otras 230 viviendas se encuentran dañadas y no es descartable que los dos laterales del complejo puedan venirse abajo. 1.100 residentes corren el riesgo de quedarse sin cobijo en medio de la tristeza de una ciudad asolada, oscura y congelada.

Existe un círculo de destrucción alrededor de Peremoh. Cientos de pisos han perdido las ventanas. Los marcos de las puertas han salido despedidos. Algunos tejados también han volado. La intensidad de la explosión fue tal que 38 coches y furgonetas han quedado reducidas a metralla y bolas de metal. El alcalde, Boris Filatov, afirma que todo empeorará . «Hay pocas esperanzas de encontrar muchos supervivientes», afirma consciente de que el reloj juega en contra de los vecinos y los heridos que puedan encontrarse bajo las ruinas. Además, las temperaturas nocturnas «han descendido a dos grados bajo cero», lo que reduce significativamente las posibilidades de supervivencia. El infierno no tiene llamas. Es un invierno perpetuo. No obstante, a los perros guía no se les da descanso, ni tampoco a las brigadas de voluntarios que han retirado ya nada menos que 3.700 toneladas de cemento.

Ellos no lo sabían, pero ya estaban sentenciados cuando Rusia disparó el misil KH-22 (o X-22, como también se le etiqueta). Conocido como el 'asesino de portaaviones', se trata de un proyectil antibuque de largo alcance diseñado por la antigua Unión Soviética con el fin de trasladar al mar la guerra artillera. Pesa casi mil kilos. Es fácil imaginar la devastación que puede causar una tonelada de explosivos.

Un «acto de terrorismo»

El hecho de que Rusia haya recurrido a este misil para atacar una ciudad repleta de civiles y edificios que no oponen resistencia alguna a tan tremendo poder de destrucción puede explicarse, según los expertos, por dos motivos: la escasez de munición de mayor precisión (un hecho que afecta a las tropas invasoras desde hace meses debido a la imposibilidad de fabricar a superior velocidad el armamento más sofisticado) o el deseo de conmocionar al enemigo con una masacre atroz. El bombardeo de Dnipro, no hay que olvidarlo, ha sido el colofón a la ocupación de Soledar y dos jornadas de asaltos artilleros en Donetsk de cuya intensidad se tienen pocos antecedentes en esta guerra.

La empresa aeroespacial MKB Raduga, situada en las afueras de Moscú, ha sido la encargada de desarrollar el KH-22, cuya letal inspiración se retrotrae hasta la Segunda Guerra Mundial. Los altos mandos soviéticos se dieron cuenta de que la época de las batallas navales tradicionales había pasado y debían avanzar hacia un teatro de operaciones donde los combates tuvieran lugar 'a distancia', mediante el uso de proyectiles de largo alcance y aviones adaptados como cazabombarderos antibuques. En realidad, en este caso puede afirmarse que de aquellos lodos vinieron estos barros. La actual invasión de Ucrania no deja de ser una traslación de aquellos principios bélicos. Las estrategias de Infantería y grandes bloques de carros blindados, presentes en los primeros meses de ocupación, se han simplicado en una guerra de artillería donde los dos bandos se cruzan obuses y Moscú cumple uno de los preceptos de la guerra híbrida que defiende el jefe del Estado Mayor y actual responsable de la invasión, Valeri Guerásimov: sembrar el terror entre los civiles (matanzas como la de Dnipro son un ejemplo de esta pervesión) y crear las condiciones para el descontento popular que devenga en una rebelión contra el enemigo. Un objetivo que Rusia intenta destruyendo las infraestructuras energéticas para que la población ucraniana sufra la penuria del frío y la congelación este invierno.

El KH-22 se fabricó pensando en los portaaviones de Estados Unidos y sus buques de escolta. Si causa un socavón de doce metros de profundidad en el suelo, no tiene mucho problema en mandar un barco a pique. ¿Qué no puede hacer entonces contra un edificio de cemento y ladrillo? Sin embargo, más allá de su capacidad de demolición, asusta porque es prácticamente imparable. De hecho, el Estado Mayor ucraniano reconoció este sabado que sus defensas antiaéreas no están preparadas para interceptar este tipo de cohetes, al menos, hasta que Estados Unidos y sus socios de la OTAN les abastezcan de los misiles Patriot o SAMP-T. El envío de una remesa de baterías Patriot ha sido ya aprobado por la Casa Blanca.

Para explicar esa facilidad de escape, hay que prestar atención al mecanismo funcional del 'asesino de portaaviones'. Pura maldad. La ojiva alcanza entre 12.000 y 27.000 metros de altitud según las condiciones en que se dispare. Una vez alcanzado el techo, cae por su propio peso trazando un arco elíptico en un descenso vertiginoso, lo que implica que, cuando toca su objetivo, a la detonación de casi mil kilos de explosivos se sume la energía arrasadora de la caída. En el caso de la tragedia de Dnipro, puede calcularse que el misil impactó contra el edificio a algo más de 5.000 kilómetros por hora.

Esta masacre resulta sorprendente porque el Kremlin selecciona minuciosamente dónde emplear sus KH-22. De hecho, solo los ha utilizado en 120 ocasiones en Ucrania y, por lo general, para destruir grandes instalaciones energéticas. El portavoz de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Yuriy Ihnat, ha calificado esta mañana el ataque de Dnipro como un «acto de terrorismo contra civiles» al utilizarse una munición «de este tipo en una ciudad densamente poblada». Ihnat ha pedido a la comunidad internacional que condene la decisión de Rusia de utilizar el KH-22 y urgido a los aliados occidentales a enviar a Kiev lo antes posible baterías antiaéreas capaces de frenar esta amenaza. Moscú, mientras tanto, ya tiene en marcha el KH-32, una evolución del misil de Dnipro que asciende a 40 kilómetros de altitud. El impersonal desprecio por la vida siempre puede llegar más lejos.