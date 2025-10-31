Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La Policía de Río de Janeiro custodia a varios detenidos durante su operación contra el Comando Vermelho. EFE

¿Qué es el Comando Vermelho y por qué tiene tanto poder en Río de Janeiro?

El grupo criminal, el más extendido de la ciudad brasileña y dedicado al tráfico internacional de cocaína, tiene bajo su mando a 30.000 hombres en las dos gigantescas favelas asaltadas el martes por la Policía

Ivia Ugalde

Ivia Ugalde

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:42

Comenta

El Comando Vermelho, la organización criminal dedicada al tráfico mundial de cocaína que el martes fue objeto del gran operativo policial en Río de Janeiro ... que dejó más de 130 muertos en dos favelas, es el resultado de un mal experimento llevado a cabo hace medio siglo por la dictadura militar. A finales de los años 70, al régimen de entonces se le ocurrió que la mejor manera de despolitizar a antiguos militantes era juntarlos en una infernal prisión de la isla de Ilha Grande con delincuentes comunes. Lo que en verdad ocurrió fue justo lo contrario: los guerrilleros enseñaron a los reclusos a organizarse y resistir, dando lugar a uno de los grupos más sanguinarios.

