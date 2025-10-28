Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Miembros de la policía brasileña custodian an varios detenidos en la redada. Efe

Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Las bandas reciben con granadas lanzadas desde drones a los 2.500 policías desplegados en la mayor operación contra el crimen en Brasil

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Martes, 28 de octubre 2025, 18:21

Escenas de guerra en Río de Janeiro: disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias favelas han sido este martes escenario de la mayor redada contra el ... narcotráfico en la historia reciente de Brasil. El número de personas muertas es de al menos 64, incluidos cuatro policías. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas movilizaron a cerca de 2.500 agentes, que fueron recibidos en algunas de estas barriadas marginales con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador y 'bolsonarista' Claudio Castro, pidió ayuda al ejército y criticó la falta de respuesta del Gobierno progresista de Luiz Inázio Lula da Silva.

