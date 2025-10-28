Al menos 64 muertos en las favelas de Río de Janeiro en una macrorredada contra el narcotráfico

Escenas de guerra en Río de Janeiro: disparos, persecuciones, arrestos y sangre. Varias favelas han sido este martes escenario de la mayor redada contra el ... narcotráfico en la historia reciente de Brasil. El número de personas muertas es de al menos 64, incluidos cuatro policías. Hay más de 80 detenidos, según informaron fuentes oficiales citadas por medios locales. Las autoridades brasileñas movilizaron a cerca de 2.500 agentes, que fueron recibidos en algunas de estas barriadas marginales con granadas lanzadas desde drones. El gobernador de la ciudad, el conservador y 'bolsonarista' Claudio Castro, pidió ayuda al ejército y criticó la falta de respuesta del Gobierno progresista de Luiz Inázio Lula da Silva.

Castro publicó un vídeo en X en el que se ve cómo un dron lanza un proyectil desde el aire. «Es así como la policía de Río de Janeiro es recibida por los criminales: con bombas disparadas por drones (...) No es crimen común, es narcoterrorismo», denunció.

El despliegue policial estaba diseñado para desarticular uno de los grupos criminales más peligrosos, el Comando Vermelho, liderado por Edgar Alves de Andrade. Sobre él pesan más de un centenar de órdenes de arresto. Los agentes contaron con el apoyo de varias decenas de vehículos blindados y de demolición, helicópteros y drones. «Río está sola en esta guerra», insistió el gobernador. Asegura que su ciudad es un centro del narcotráfico internacional: muchos capos de otras regiones se refugian allí y 'teletrabajan' desde las favelas, según publican medios locales. La situación en las calles era crítica. Los narcos paralizaron el tráfico en varias avenidas de Río. Había coches quemados y barricadas en alguna de las principales vías del centro urbano.

«Más de 200.000 residentes siguen afectados por el cierre de casi cincuenta escuelas, el corte de una docena de líneas de autobuses y la suspensión de los servicios de salud», indicó la Asamblea legislativa del Estado. En Río, una urbe marcada por las desigualdades, viven 6 millones de habitantes. Tras la postal turística que atrae cada año a tantos visitantes, se esconde la pobreza de las favelas, donde el narcotráfico impone su propia ley.

La ciudad fue un campo de batalla. Un fotógrafo de la agencia AFP vio cómo decenas de policías fuertemente armados entraban en la favela Vila Cruzeiro y se llevaban a varios hombres detenidos, en su mayoría descalzos y sin camiseta. Las ráfagas de disparos componían la banda sonora en la ciudad. La mayoría de los comercios se vieron obligados a cerrar debido a los enfrentamientos entre los miembros de las bandas y los agentes.

«Gran cantidad de droga»

Los operativos policiales contra el crimen organizado son frecuentes en las barriadas de Río. Allí están habituados a cruces de disparos entre policías y traficantes. Hasta ahora, la operación de mayor amplitud había tenido lugar durante la pandemia de covid, en 2021, cuando murieron 28 personas en un solo día.

En esta ocasión, la fuerza pública accedió de madrugada a dos zonas conocidas como los complejos de Alemao y da Penha a bordo de 32 vehículos blindados. En esas dos favelas viven unas 300.000 personas. Los policías decomisaron «una gran cantidad de droga», afirmó sin dar más detalles el gobernador, aliado político del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Al menos 81 personas fueron detenidas y la policía se incautó de 75 fusiles. Dos helicópteros y varios drones dieron cobertura aérea al despliegue.

La Corte Suprema de Brasil impuso en 2020 algunas restricciones a los operativos en las favelas, como limitar el uso de helicópteros y las acciones en áreas próximas a escuelas y centros de salud. Estas medidas han sido levantadas este año por decisión del Tribunal.

Varias organizaciones de derechos humanos critican este tipo de acciones porque, a su juicio, tienen baja eficacia contra las bandas criminales. Exigiremos «explicaciones sobre las circunstancias del operativo, que convirtió nuevamente a las favelas de Río en escenario de guerra y barbarie», criticó la diputada Dani Monteiro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea legislativa. En 2024, cerca de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río, casi dos por día.