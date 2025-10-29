Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este jueves 30 de octubre de 2025
Familiares y vecinos, junto a los muertos acumulados en la plaza de Sao Lucas. Efe

La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque

Los familiares llevaron los cuerpos a una plaza y denuncian que algunos tienen tiros en la nuca y signos de tortura

J. Gómez Peña

J. Gómez Peña

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:33

Cuando ha amanecido en Río de Janeiro tras la macrorredada policial del martes contra el grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo), la cifra oficial de ... muertos era de 64, incluidos cuatro agentes. En las favelas saben bien que todo puede empeorar. Conocen los hábitos de los delincuentes y también, de las fuerzas de seguridad. Por eso, muchos se dirigieron con los primeros rayos de luz hacia un bosque de la barriada Penha. Es una de la vías de escape cuando hay operaciones contra el narcotráfico. Allí encontraron otros 70 cadáveres. Algunos con las manos atadas o con tiros en la nuca. Los trasladaron a un plaza. Tumbaron los cuerpos, semidesnudos, en fila para que así, entre gritos y lágrimas, los identificaran sus allegados. Hay, por ahora, más de 130 fallecidos en la mayor redada de la historia de este país. «Ha sido un éxito», dijo el gobernador de Río, Claudio Castro, para quien sólo hay cuatro víctimas, «los cuatro policías». El resto eran «narcoterroristas», un término que tanto utiliza Donald Trump, ahora embarcado en una cruzada contra el tráfico de drogas procedente de Venezuela y Colombia.

