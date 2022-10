Brasil decide este domingo si continúa gobernado por la derecha o regresa a la izquierda

Los electores están obligados a votar si no quieren recibir una multa

A diferencia de otras elecciones, por primera vez todo Brasil tendrá el horario unificado para ejecutar su voto entre las 8.00 y las 17.00 horas. Las ciudades de diferentes zonas deberán adaptarse al tiempo de la capital. Los resultados comenzarán a conocerse a partir de las cinco de la tarde (23.oo horas en España). Un total de 577.125 equipos de seis modelos distintos de urnas electrónicas están preparados para recibir a los electores.

El voto en Brasil es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 69 años, y opcional para los analfabetos, jóvenes entre 16 y 17 y mayores de 70. Quien no cumpla con su deber de votar o no presente un justificante compatible con la legislación está sujeto a sanciones. Cada ausencia en las urnas no justificada genera una deuda con la Justicia Electoral y mientras la situación no sea regularizada -pagando la multa o consiguiendo una exoneración de la misma- el elector está sujeto a una serie de restricciones importantes.

Así, no podrá recibir sueldos, remuneraciones, salarios o prestaciones de funciones públicas. Tampoco podrá participar en concursos públicos. No podrá obtener préstamos de municipios, cajas de ahorros federales y estatales, institutos y cajas de Seguridad Social, ni de cualquier instituto de crédito que sea subvencionado por el Gobierno.

Está prohibido a los coleccionistas y cazadores llevar armas. No se permite entrar con teléfono móvil en la cabina de votación y cada Estado decide si prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas.