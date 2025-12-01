Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 30 de noviembre 2025 | Actualizado 01/12/2025 00:22h. Comenta Compartir

La periodista Susanna Griso, que conduce de lunes a viernes el programa 'Espejo público' en las mañanas de Antena 3, aprovechó su viaje a Gran Canaria entre el pasado jueves y el domingo para acercarse a Maspalomas y compartir mesa y mantel en el restaurante El Senador.

Susanna Griso dejó constancia de ello en sus redes sociales. «Ganas de mar. Y ganas de repetir», escribió la periodista, añadiendo a continuación un enlace a El Senador.

El pasado viernes Susanna Griso fue la protagonista del Foro CANARIAS7, donde repasó cuestiones de la actualidad nacional y también compartió reflexiones sobre el momento de que vive el periodismo en un contexto de gran polarización política.

Durante la charla con el director de CANARIAS7, Susanna Griso mencionó las anteriores ocasiones en que, por motivos profesionales, ha visitado Gran Canaria, dejando constancia de la hospitalidad con que fue recibida. Mencionó expresamente el programa que realizó en 2020 en Maspalomas, su estancia en La Palma por los estragos del volcán y el especial que realizó desde la isla de El Hierro para abordar el fenómeno migratorio. Además, Griso tiene en las islas algunos amigos que se acercaron a la sede del periódico para saludarla personalmente.

En la noche del sábado acudió a la gala de Atresplayer en el auditorio de Agüimes. Por allí desfilaron muchas de las estrellas que aparecen ante las cámaras del grupo Atresmedia, así como actores y equipo técnico de las series y otros contenidos que se pueden ver en la plataforma audiovisual.

En sus redes sociales también incluyó fotos de su paso por las instalaciones de este periódico, en cuyo libro de honor firmó. Entre los asistentes al Foro CANARIAS7 del que fue protagonista se encontraban el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, y el viceconsejero de Deportes del Ejecutivo regional, Ángel Sabroso.