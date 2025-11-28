Susana Griso en ForoCANARIAS7: «La polarización está erosionando el rigor periodístico» Susana Griso, invitada de este último ForoCANARIAS7, analizó la crispación actual, la fragilidad política y el papel de los medios de comunicación

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:32 | Actualizado 13:49h.

La periodista Susana Griso, una de las voces más reconocidas de la televisión española, ha protagonizado un nuevo capítulo de ForoCanarias7. En la organización del evento han colaborado el Gobierno de Canarias y Philip Morris. El evento, que llenó el salón de actos desde primera hora, sirvió para escuchar una conversación pausada y honesta sobre la profesión periodística y el momento político que vive España, tan marcado -en palabras de la presentadora- por la «sobredosis de ruido». La cita, conducida por el director del periódico Francisco Suárez, reunió a cargos públicos, estudiantes de comunicación, responsables empresariales y profesionales de los medios.

Se abrió el encuentro con la protagonista hablando del día a día en Espejo Público, el programa que arranca cada mañana con la obligación de ordenar el país para cientos de miles de espectadores. «Nuestro trabajo luce más, pero está mucho más fiscalizado», confesó. La presión del directo —esa mezcla de adrenalina y responsabilidad— la acompaña desde primera hora: lectura de prensa en tableta, reuniones relámpago, actualización constante del último minuto informativo y una carrera contra el reloj para no dejar ningún ángulo sin cubrir.

Aunque la política es el territorio donde se mueve con naturalidad, Griso reconoció que echa en falta una presencia más sólida de la economía en los programas informativos. La conversación derivó inevitablemente hacia la actualidad política y aunque evitó formular predicciones rotundas, se mostró escéptica con la posibilidad de que la legislatura llegue intacta a su final.

La falta de Presupuestos, la exigente senda fiscal, la fragilidad parlamentaria y la acumulación de causas judiciales son, a su juicio, elementos que empujan el escenario hacia una convocatoria electoral anticipada. Señaló 2026 como horizonte probable, aunque insistió en que «en política, lo que parece sólido a veces se resquebraja en cuestión de horas».

Vocación como impulso diario

Uno de los momentos centrales del encuentro fue la reflexión sobre el clima de crispación que atraviesa el país. Griso fue clara: «La polarización erosiona el rigor. Si intentas introducir matices, corres el riesgo de que te leen como equidistante». Explicó que las redes sociales han alimentado esta dinámica, premiando los mensajes más estridentes y castigando los discursos pausados.

El resultado, asegura, es un debate público donde la sobrerreacción se confunde con relevancia. Sin embargo, defiende que la función del periodismo no es «avivar la hoguera», sino intentar comprender lo que ocurre desde un lugar sensato. Griso admitió que los medios tradicionales no pueden permitirse ignorar las redes sociales. «Si queremos que los jóvenes nos escuchen, tenemos que estar ahí». En este sentido, defendió los modelos de suscripción como una vía para sostener la independencia editorial: «La publicidad garantiza volumen, pero la libertad se paga».

La presentadora se mostró contraria a cualquier figura institucional que limite o valide contenidos informativos. «Los 'ministerios de la verdad' son muy peligrosos», sentenció. Considera que el marco europeo ya establece medidas suficientes y que es peligroso mezclar regulación y arbitraje ideológico.

Griso dedicó unos minutos a los estudiantes de periodismo presentes, consciente de que muchos viven la profesión con ilusión y cierto vértigo. «Este oficio es vocacional. Tiene precariedad, sí, pero también tiene una capacidad de impacto y de emoción que no encuentras en otros lugares».

La conversación permitió también repasar algunas de las coberturas más significativas de Griso en las islas. Habló de la erupción de La Palma, una experiencia que vivió muy de cerca: «Había una coordinación ejemplar. Tenías la sensación de que todo encajaba, incluso en los momentos más duros». Asimismo, comparó esa experiencia con la de los incendios de Valencia, donde —aseguró— la ausencia de responsables institucionales durante las primeras horas marcó un contraste evidente.

El encuentro incluyó una ronda de impresiones breves sobre algunas figuras públicas. De Pedro Sánchez destacó su «imprevisibilidad y resistencia», y admitió que lo «infravaloró» en sus inicios. Sobre Feijóo, lo definió como «buen gestor», aunque «encallado en una oposición que se le hace larga». Consideró a Ábalos «un político hábil cuya caída aún sorprende» y describió a Abascal como «cercano en el trato», pero con un discurso «llevado al extremo». Del rey Juan Carlos I subrayó su papel en la Transición, si bien matizó que su legado ha quedado «ensombrecido por errores muy graves». De la princesa Leonor resaltó su educación y empatía, y la necesidad de que tenga «más presencia pública». Por último, afirmó que Donald Trump le «horroriza», especialmente por su postura ante el asesinato del periodista Jamal Khashoggi.

Antes de despedirse, Griso agradeció el cariño que siempre recibe en el archipiélago. Canarias, recordó, ha sido escenario de algunas de sus coberturas más intensas y humanas. Más allá de titulares y polémicas, la periodista mantiene intacta una convicción:«Contar lo que le pasa a la gente sigue siendo la esencia del periodismo. Lo demás son fuegos artificiales».

El acto concluyó con un guiño a la tradición canaria: el timplista grancanario Germán López interpretó un tema al timple y, como broche final se le hizo entrega del mismo instrumento como recuerdo de la jornada que que se ha vivido en CANARIAS7.