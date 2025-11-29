Atresplayer, de fiesta en Gran Canaria Gala en Agüimes | Atresplayer celebró su 'Atresplayer Day', un evento en el que presentó sus novedades y reunió a buena parte del talento de Atresmedia

Imagen de la gala de Atresmedia en el Auditorio de Agüimes.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:53

La gala, celebrada este sábado en el auditorio del municipio grancanario de Agüimes, sirvió para presentar el presente y futuro de la plataforma Atresmedia. Participaron, entre otros, el periodista Roberto Leal, el humorista El Gran Wyoming, el actor Arturo Valls y la presentadora de informativos Sandra Golpe.

El evento contó con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, representado por su presidente, Antonio Morales.