Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la gala de Atresmedia en el Auditorio de Agüimes.
Imagen de la gala de Atresmedia en el Auditorio de Agüimes. Cober

Atresplayer, de fiesta en Gran Canaria

Gala en Agüimes | Atresplayer celebró su 'Atresplayer Day', un evento en el que presentó sus novedades y reunió a buena parte del talento de Atresmedia

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 29 de noviembre 2025, 22:53

Comenta

La gala, celebrada este sábado en el auditorio del municipio grancanario de Agüimes, sirvió para presentar el presente y futuro de la plataforma Atresmedia. Participaron, entre otros, el periodista Roberto Leal, el humorista El Gran Wyoming, el actor Arturo Valls y la presentadora de informativos Sandra Golpe.

El evento contó con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, representado por su presidente, Antonio Morales.

Ver 53 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»
  2. 2 El alcalde de Santa Brígida cesa al edil de Obras tras una denuncia del PP por una venta de material municipal
  3. 3 Quién es quién en Canarias 2025
  4. 4 La viñeta de Morgan de este sábado 29 de noviembre
  5. 5 «Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla»
  6. 6 La balear Sampol irrumpe con fueza y construirá centrales eléctricas en Gran Canaria y Tenerife
  7. 7 Adiós a Inmaculada Medina: «No crean que ha sido fácil, pero lo hago con el corazón lleno de cariño»
  8. 8 Operación Íncubo: tres nuevos investigados por abusar sexualmente de menores vulnerables
  9. 9 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  10. 10 La limpieza pasa factura a Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Atresplayer, de fiesta en Gran Canaria