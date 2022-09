Thomas Keller recibirá el Premio Homenaje de San Sebastian Gastronomika 2022

Thomas Keller (California, 1955), el mejor cocinero de Estados Unidos y uno de los personajes definitivos en la historia de la cocina, recibirá el Premio Homenaje de San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country 2022. El chef norteamericano representa en EE.UU. lo que Joël Robuchon en Francia en los años 80. Keller, un auténtico maestro neoclásico, es un ejemplo para todos los chefs estadounidenses que persiguen la excelencia. Ha sido el primer y único chef nacido en Estados Unidos en obtener tres estrellas Michelin en dos restaurantes a la vez, así como el primer cocinero estadounidense en ser designado Caballero de la Legión de Honor francesa. Sus locales se encuentran entre los lugares más fascinantes para comer de todo el país, entre ellos sus dos emblemas: The French Laundry, en Napa Valley, y Per Se, en Nueva York. En su incansable búsqueda de la perfección, en sus platos ningún detalle o elemento puede ser menos o más importante que otro. El galardón de San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country se une a la innumerable lista de reconocimientos que acumula, incluido el premio «Chef del año» del Culinary Institute of America y »Chef excepcional« y »Restaurador excepcional« de la James Beard Foundation. Tiene un doctorado Honoris Causa en Artes Culinarias del Culinary Institute of America y ha vendido más de 1,5 millones de copias de sus seis libros de cocina.

El programa crece

A falta de un mes para la celebración de San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country, el programa crece y se ha incorporado otro de los grandes cocineros de Reino Unido, el escocés Isaac McHale, chef y propietario del dos estrellas The Clove Club en Shoreditch, Londres. McHale nació en el norte de Escocia y creció en Glasgow, ciudad de la que conoció muchas de sus cocinas durante su época de formación, justo antes de hacer la maleta y agrandar experiencias en Sydney (Marque) y Copenhague (Noma***). Retornó a Inglaterra donde siguió aprendiendo con Tom Aikens en Elystan Street antes de unirse al equipo de apertura de Brett Graham en The Ledbury, donde estuvo seis años y consiguió dos estrellas.

Tras The Ledbury**, McHale formó el colectivo «Young Turks» con Ben Green y James Lowe, con quienes dirigía una serie de restaurantes pop-up experimentales y clubes nocturnos por Londres. En 2013 le llegó la propuesta para abrir The Clove Club**, restaurante que ha consagrado definitivamente al escocés con una cocina propia y de ingredientes mayormente orgánicos con una clara influencia de su paso por Noma.

Se una así a la lista de cocineros británicos de fuera de Londres que estarán en el Kursaal: Roberta Hall-McCarron, del restaurante The Little Chartroom, en Edimburgo; Daniel Clifford, del restaurante MidSummer House, de Cambridge, con dos estrellas Michelin; y el prestigioso Simon Rogan de L'Enclume de Cartmel, con tres estrellas en la guía roja. Cocineros de diferentes comunidades radicadas en el Reino Unido que explicarán sus experiencias y la idiosincrasia de una cocina que se ha ido enriqueciendo históricamente por su relación con países que forman parte de la Commonwealth, como India o Pakistán, o de aportaciones de las cocinas francesa, china, italiana o turca.

Aunque no solo habrá acento inglés en el congreso. Además de los chefs españoles Quique Dacosta, Ricard Camarena, Oriol Castro y Eduard Xatruch, Benito Gómez, Lucía Freitas, Nando Jubany, Begoña Rodrigo o Albert Adrià, estarán en Donostia otras cocinas del mundo, como la del peruano Gastón Acurio, el chef que prendió la mecha que acabó lanzando las cocinas latinoamericanas al desafío del nuevo tiempo o la de Pablo Rivero, el cocinero argentino que está considerado el mejor parrillero de Latinoamérica.

Concursos de parrilla y ensaladilla

Además de ponencias y showcookings, networking, encuentros, actividades gastronómicas y feria expositiva, en San Sebastian Gastronomika Euskadi Basque Country habrá otros premios y concursos. El Concurso Nacional de Parrilla lleva doce ediciones encumbrando al maestro de las brasas, el Campeonato Nacional de Ensaladilla Rusa San Miguel cinco proclamando al mejor autor de una receta popular que despierta auténticas pasiones y el Campeonato Nacional de Garbanzos Tierra de Sabor se asienta en su tercera edición como tributo a la leguminosa más venerada de Castilla.

Siguen también en esta edición el Concurso Nacional de Postres con Frutas Tropicales de Tenerife y el Campeonato de España de Tarta de Manzana by Asturias. Este año, además, se suma «Chef del aceite», concurso patrocinado por la Diputación de Jaén. Por último, la Maison de Champagne Ruinart vuelve a celebrar en Gastronomika el Ruinart Sommelier Challenge Spain, séptima edición de un concurso que busca consagrar al mejor sumiller de España.

Otros premios

Durante la celebración del decano de los congresos gastronómicos en el mundo José Polo, sumiller del restaurante Atrio de Cáceres, recibirá el Gueridón de Oro, galardón que distingue la mejor atención en sala. San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country también reconocerá con el premio Pau Albornà, que destaca la labor periodística en la promoción de la cultura gastronómica, a Sarah Jane Evans, escritora y periodista inglesa experta en vinos españoles y de Jerez, Master of Wine, subdirectora de BBC Good Food, fundadora de Academy of Chocolate y cuarta mujer en conseguir la Gran Orden de Caballeros del Vino. Evans, que lleva la sección de vinos de España en Hugh Jonhson Guide, es una de las mayores expertas en vinos del mundo.