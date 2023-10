Amaki sushi celebra su décimo aniversario con un «Matsuri»

Los «matsuri» son festivales muy importantes en la cultura japonesa que conmemoran la tradición, los cambios de estación y destacados acontecimientos históricos. Un concepto, importado y adaptado durante este mes por los propietarios de Amaki, Alba Rodríguez y Rafa Díaz, pues, según señalan, «cumplir 10 años supone para nosotros todo un hito, un acontecimiento que al abrir las puertas de Amaki no podíamos ni imaginar y que hoy queremos agradecer a nuestros clientes, muchos de ellos convertidos en amigos y un apoyo fundamental para hacer realidad este proyecto».

Amaki sushi C7

Un espacio único y singular

Situado en la calle Viera y Clavijo, 8 de la capital grancanaria, Amaki se ha configurado como un espacio singular dedicado a la gastronomía japonesa, único en la isla. Durante estos días, en colaboración con Kikkoman, acogerá eventos y propuestas en torno a la gastronomía japonesa que permitirá a quienes se acerquen y reserven su mesa, disfrutar de la tradición, la comida y la diversión en un ambiente festivo, cargado de sorpresas.

Amaki sushi C7

Diez años hay que celebrarlos

A partir del 26 de octubre arrancarán las celebraciones, la primera con un afterwork donde platillos y tapas japonesas típicas de las izakayas —tabernas japonesas tradicionales—, estarán acompañados de cocktails y música de la mano de Woodhands.

Ya, a partir del 2 de noviembre y hasta el día 4 del mismo mes, se podrá disfrutar del auténtico Matsuri. A partir de la tarde del mismo día 2 y, hasta la noche del sábado 4 de noviembre, Amaki será una fiesta donde confluirán la comida japonesa, la diversión y juegos con regalos exclusivos.

Wasabi day como fin de fiesta

Como cierre a este décimo aniversario, el 26 de noviembre se podrá disfrutar del Wasabi Day, by Javier Vega & Blanca Martínez, con un menú exclusivo creado por Javier Vega (ex jefe de cocina de Dstage) y Blanca Martinez (ex Dspeak), ambos formados durante años en diferentes cocinas de este país, entre otras, Kabuki, Zuberoa, Casa Solla o La Sucursal, y ahora inmersos en la gran aventura de abrir su propio restaurante en Valencia.

En esta celebración gastronómica, el wasabi natural cultivado en Islandia de Nordic Wasabi, será el gran protagonista.

Amaki sushi C7

Amaki, una historia para ser contada

Al entrar en Amaki hoy, encontramos una amplia y profunda sala que evoca un callejón de Kyoto, iluminada con neones rojos, en cuya solemne barra de sushi, el pescado fresco y de alta calidad es el protagonista indiscutible y de cuya cocina, enmarcada dentro de una casa tradicional japonesa, emergen platos tan tradicionales e inusuales en la isla como el katsu sando o el curry korokke.

Katsu sando de Amaki C7

Esta imagen tranquila y relajada contrasta con la entrada al local, donde el expositor de take away y sus bandejas de sushi se convierten en los grandes protagonistas. Los motoristas con los pedidos a domicilio en el exterior y un constante flujo de gente entrando y saliendo, ya forma parte de la historia de esta calle del barrio de Triana.

Amaki sushi C7

Quienes conocieron el primer Amaki, situado a escasos metros de su ubicación actual, recordarán su espacio de comida para llevar, lleno de coloridas bandejas de sushi, y la actividad de sus motoristas en el exterior. Esta quizás sea la imagen que mejor representa la idea original de este proyecto iniciado en 2013 por dos jóvenes emprendedores con una profunda vinculación con Japón, que han sabido transformar y mantener este negocio joven y atractivo con el paso de los años.

«Hoy en día es normal ver expositores con bandejas de sushi para llevar en otros lugares, pero en la isla, en aquellos tiempos, ni siquiera los supermercados ofrecían este producto. Y el servicio a domicilio era algo a lo que nos dedicábamos muy pocos, pues no habían aterrizado todavía las empresas de reparto de comida a domicilio. Diría, si no me equivoco, que fuimos los primeros en ofrecer un sushi elaborado con producto de calidad a domicilio en la ciudad», comenta Rafa, que también recalca que sigue usando su propia plataforma de pedidos y sus propios repartidores para llevar su producto a las casas de la capital grancanaria.

En la carta de este restaurante japonés encontramos recetas tradicionales, modernas y la fusión de ambos mundos en recetas donde técnica y buen producto son la base de una lista de platos imprescindibles, como la tofu caprese, las hane gyozas, el sashimi, de calidad superior o los makis y nigiris clásicos que se complementan con otras piezas de sushi más atrevidas, como el uramaki tamagotchi o el oshi de berenjena asada. Su versión del katsu sando –tradicional sándwich nipón– o el tori karaage –pollo frito al estilo japonés– hacen que la creatividad y la variedad de la carta de Amaki sea una fiesta.

Ventresca de salmón de Amaki sushi C7

Hoy, Amaki sigue evolucionando a una propuesta mucho más completa y sofisticada en la que el restaurante y el servicio de sala comparten protagonismo con ese lado más urbano e informal del take away y el delivery, pero siempre con el fundamento de la calidad y el origen local como valor principal, sirviéndose en su mayoría de los pescados de las costas canarias en sus elaboraciones crudas y de los ingredientes que producen ellos mismos en la ecofinca Selva Doramas, un proyecto enfocado a la concienciación ambiental, dirigido por Jaime Rodríguez, nacido hace tres años y que hoy provee al restaurante de la gran mayoría de los ingredientes de la tierra, —100% ecológicos—, que utilizan en su cocina.