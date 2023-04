12 regalos deliciosos para celebrar el Día de la Madre

No cabe duda de que los collares de cuentas, los dibujos y manualidades varias que los más peques elaboran con toda la ilusión del mundo, siempre han sido y serán, el recuerdo más bonito con el que homenajear a las mamis, pero, si añadimos alguna que otra sorpresa con la que deleitarlas, seguro que la celebración dejará, además, muy buen sabor de boca.

Nos hemos dado un paseo por nuestra capital y hasta doce han sido las propuestas, todas ideales e irresistibles, con las que seguro acertarás de pleno y la sorprenderás.

1. Comenzar el día de una manera diferente

Ampliar Un brunch para celebrar el Día de la Madre C7

Siempre ha sido muy habitual reservar y salir de almuerzo para festejar el Día de la Madre, pero, ¿qué tal si este año, dejamos que mami descanse, nos despertamos más tarde y celebramos con un brunch? Aquí te dejamos la lista de nuestros lugares favoritos en Las Palmas de Gran Canaria para disfrutarlos.

2. Si mamá es de almuerzo, vamos a hacerlo diferente

Ampliar Imagen de un pic nic de La Picnitería C7

Si no te convence la idea del brunch, puedes celebrarlo también de manera original con un pic nic, en el campo o en la playa y la mejor opción es que dejes que te lo organicen en la Picnitería. Seguro que lo pasarán bomba porque le experiencia no solo es de lo más divertida y diferente, sino que seguro, a mamá le va a encantar.

3. Para las amantes del chocolate

Ampliar Una tarta de Texturas de Chocolate C7

Nosotros no podemos resistirnos a todas las elaboraciones de Texturas de Chocolate. Solo tendrás que pasarte por allí y elegir la favorita de tu mami. Advertimos que no lo tendrás fácil.

4. Si quieres sorprenderla de verdad

Ampliar Box de Pura Vida Triana C7

Nos declaramos adictos a las fabulosas cajas de Pura Vida Triana. Sus «boxes»personalizadas, deliciosas y preciosas, son la mejor opción de regalo en cualquier ocasión y, para celebrar el Día de la Madre, su propuesta no puede ser más tentadora: un desayuno que mamá recordará siempre. Medio litro de zumo de naranja natural, un bagel de semillas con ibérico o vegetal, según gustos, un croasán de mantequilla, dos irresistibles donuts veganos, un bowl de fruta fresca, dos yugores naturales con fresas y medio aguacate con semillas. Todo esto conseguirá hacer muy, pero que muy feliz a mamá.

5. Si a mamá le encanta cocinar

Ampliar Imagen de un pop up de Komité C7

Si tienes una mami a la que le encanta cocinar, sorpréndela regalándole un curso de Komité. Es muy sencillo conocer cuál será el próximo, desde talleres de sushi, hasta monográficos de cocina peruana o mejicana. Un regalo súper didáctico y diferente. Pero si es de las que no le gusta tanto cocinar como probar, apuntarla al próximo pop up de Komité, le parecerá un regalo fabuloso. Toda la información, elijas lo que elijas, la tienes en su web y en sus RRSS.

6. Para mamás sibaritas

Mundo Ibérico, El Buen Jamón y Vianda C7

Un buen lote, generoso y seleccionado de embutidos ibéricos, hacen las delicias de cualquiera. Nosotros encontramos tres establecimientos donde te será muy sencillo acertar con este regalo; Mundo Ibérico, Vianda Gourmet o El Buen Jamón. Este último no abre los domingos, pero es un regalo que se conserva perfectamente hasta el día siguiente.

7. Una buena cesta de frutas siempre es bienvenida

Ampliar Cesta de frutas de Frutería Macedonia C7

Comienzan a llegar las frutas de verano y prepararle a mamá una cesta con una buena selección, no solo la sorprenderá sino que dará buena cuenta de ella. A nosotros nos encantan las que preparan en Frutería Macedonia, eso sí, no abre los domingos, así que no se les escape el sábado para tener un regalo saludable y delicioso para mamá.

8. Para mamis «winelovers»

Ampliar Vinófilos Triana C7

Para las amantes del buen vino en una buena copa, encontrarás en Vinófilos el regalo perfecto. Su amplia selección de las magníficas copas Riedel, así como su amplia bodega, harán que este regalo sea súper especial. Déjate asesorar porque ellos acertarán de pleno con su recomendación.

9. Mamá no come en casa

Ampliar Set completo para llevar la comida C7

Si mami es de las que se lleva la comida al trabajo, este es un buen momento para regalarle un set completo donde no le falte de nada y que el almuerzo en el trabajo, sepa mejor. Práctico y agradable. El detalle perfecto. En el Corte Inglés encontrarás una amplia selección en diseños y tamaños.

10. Sopréndela con lo mejor de lo mejor

Ampliar Tarta de zanahoria individual de El Triguero C7

En algunas de nuestras listas ya nos hemos declarado fans incondicionales de El Triguero, sus panes, sus tartas y sus dulces. Nos cuentan que, a partir de la semana que viene tendrán un detalle especial para el Día de la Madre. La Tarta Paraíso, un bizcocho súper suave, con una crema a base de nata sencillamente espectacular y en forma de corazón. Para que nadie se quede con las ganas, mejor resérvala 928233575.

11. Mamis de buena mesa

Ampliar Plato de porcelana de The Milanesa C7

Si a tu mami le encanta decorar mesas con detalles especiales, si le fascinan las vajillas o le pone especial interés al menaje, en The Milanesa encontrarás en regalo perfecto para ella. Se volverá loca de alegría.

12. Un libro, siempre es el mejor regalo

Y para completar nuestra lista de recomendaciones, no podían faltar dos estupendos libros de cocina que, estamos seguros, se convertirán en indispensables tan pronto como se los regales. Uno, con 1101 Recetas Vegetarianas para las mamás más «healthy»

Ampliar Portada de 1101 recetas vegetarianas C7

El segundo, una apuesta segura que vienen a completar el famosísimo 1080 de Simone Ortega. Su hija Inés Ortega y Marina Rivas, nos traen Nuestros menús con múltiples ideas de menús para todos los días y 1080 ideas nuevas para la cocina.