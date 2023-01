Ruta para disfrutar de irresistibles brunch en Las Palmas de Gran Canaria

El brunch, ese desayuno tardío o almuerzo tempranero, cada vez suma más adeptos en nuestra capital, lo que ha provocado que muchos locales, sobre todo, los de más reciente apertura, ofrezcan auténticos festines gastronómicos, donde lo dulce y lo salado conviven sin estridencias al paladar.

Comprobará el lector en esta ruta que, la gran mayoría de la oferta se elabora de manera artesanal, cuidando cada detalle, cada ingrediente y cada proceso, con el único fin de que el comensal disfrute.

Esta tendencia, que esperamos no se quede en una simple moda, también pone de manifiesto la excelente salud y el momento de explosión que está atravesando la gastronomía en nuestra ciudad y todo, gracias a las personas que están detrás de cada uno de estos locales que, deciden arriesgar con valentía, pero, sobre todo, con honestidad.

1. Maripili

Maripili / C7

En plena Plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme, encontramos este oasis para los cinco sentidos. Nos atiende muy amablemente Tatiana, responsable de Maripili que nos cuenta que, tras algunos años trabajando en locales punteros en Madrid, donde el brunch ya era un fenómeno más que cotidiano, no puede sentirse más feliz de que esta tendencia esté eclosionando en Las Palmas de Gran Canaria.

En el caso de Maripili, solo lo ofertan los domingos, desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Disponen de carta propia de brunch donde el comensal disfrutará de una bebida caliente y una bebida fría a su elección, entre variadas infusiones, café y zumos naturales, para continuar con repostería 100% artesanal que se elabora exclusivamente para Maripili. Seguir abriendo boca al elegir entre El Yogurín, la Mariana Banana o la Marimanzana y rematar la faena con una tosta, la mejor, aunque todas están deliciosas, The Aguacator. Una copa de prosecco, animará la velada con la que comenzar un domingo perfecto.

Como dato muy interesante, la wifi y los enchufes a disposición del cliente y, si lo deseas, puede llevar a tu mascota que será bienvenida.

Maripili encierra muchas más sorpresas, así que nuestra recomendación es que se informen en el local sobre sus horarios y menús entre semana, porque les resultará igual de irresistible que la de los brunch de domingo.

Localización

Web

Pura Vida Triana

Pura Vida Triana / C7

El local y el ambiente, nos cautivó nada más poner el primer pie en Pura Vida, porque todo suma, y da lo mismo el rincón donde el comensal ponga la vista. Desde el rinconcito market, súper exclusivo y diferente, donde podrá hacerse con accesorios únicos para la cocina, hasta el estante del fondo bookcrossing a disposición del cliente, para que, mientras disfrutas de la cocina equilibrada, sana y súper deliciosa de Pura Vida, adaptada a todo tipo de dietas, intolerancias o alergias, comparta el ratito con un libro o deje el que le tanto le gustó, a disposición de otros clientes.

En Pura Vida todo nos pareció auténtico y cuidado desde el primer instante. Su oferta de brunch está en carta a diario y nosotras no pudimos resistirnos ante su Tosta con aguacate canónigos y huevo poché y la Salmón Toast con salmón ahumado y queso crema con eneldo.

Tres opciones de lo más completas harán de su desayuno un auténtico manjar y, lo del Donuts 100% vegano es para crearle un club de fans independiente.

En Pura Vida todo se elabora artesanalmente con la premisa de salud, nutrición y equilibrio. Y lo consiguen en todas sus elaboraciones.

Como dato súper interesante, una wifi súper potente al servicio del cliente y las mascotas, son bienvenidas. Organizan eventos para empresas y unas cajas con desayuno para regalar, de lo más exclusivas y sabrosas, pero esos secretos, los dejamos para otro momento.

Localización

RRSS

Lava y salt

Brunch de Lava y Salt / C7

Todo un descubrimiento en nuestra ruta, un flechazo absoluto y rotundo ante la propuesta de Ana en su local, Lava y Salt.

Cafetería y pastelería, como a Ana le gusta definirse, alternativa y diferente, donde la oferta varía según la inspiración de Ana, porque absolutamente todo, lo elabora ella empleando productos de temporada cuidadosamente seleccionados, como la fruta que despliega todo su sabor en la delicada repostería de Lava y Salt.

En materia de brunch, las Quiches, de elaboración propia también, desde la masa hasta el relleno, las Tostas, con pan de masa madre e ingredientes 100% ecológicos, café arábico de Colombia, infusiones, variedades ecológicas de leches y zumos y smothies súper naturales o la kombacha artesanal, harán que el comensal disfrute de un brunch, en las mañanas de viernes a domingo exclusivamente, que le será difícil olvidar.

Admiten reservas y es nuestra recomendación, porque el precioso local, es algo pequeño.

Localización

RRSS

Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Hotel Santa Catalina / C7

Uno de los secretos que encierra nuestra capital para sorpresa de propios y visitantes, es el brunch que se sirve los domingos, desde las 12:00 y hasta las 15:00 horas, en el insigne Hotel Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria.

A pesar de ser un brunch en toda regla, adaptan productos de temporada, con elaboraciones diferentes, muchas de ellas a modo de showcooking, sin faltar los tradicionales Huevos Benedictine, pancakes, fruta fresca y un sinfín de tentadores platos a disposición del comensal, a modo buffet.

La puesta en escena, aparte de estar en el enclave único y exquisito de este hotel, la acompañan melodías de jazz en directo.

Sin lugar a duda, el brunch más exclusivo de nuestra ruta. Es imprescindible reservar.

Localización

Fresquito

Fresquito / C7

Desde el 6 de julio, nuestra capital cuenta entre su oferta gastronómica irresistible con Fresquito, donde, con Javi a la cabeza, su socio Joan y su imprescindible amiga y compañera Giada que, como Javi la define, el alma de Fresquito y una auténtica ninja gestionando la sala, se han convertido en muy poco tiempo, en el local más famoso para disfrutar de un brunch, que el cliente podrá organizar a su gusto.

Se denominan cafetería con alma de bar y, entre pancakes, tostas con huevos revueltos sobre pan de masa madre, las tortillas o por qué no, una ensaladilla, hacen que el local se llene hasta la bandera, de martes a domingo desde las 10:00 y hasta las 12:00, para desayunar, pero su carta para el mediodía también es irresistible. No dejen de probar cualquiera de sus propuestas de Picaeta. Recomendamos al lector que haga reservar previa para garantizarse una mesa. Disponen de terraza, a dos pasos del Paseo de la Playa de Las Canteras.

Localización

Web

Llévame al Huerto

Llévame al huerto / C7

En un hermoso y agradable local, encontrará una irresistible oferta de desayunos y brunch completamente saludables, nutricionalmente equilibrados y con productos 100% ecológicos y de kilómetro cero.

Nos cuenta Cristina, su propietaria, que todo se cuida y hasta el marinado de los ingredientes es de elaboración propia, con aceites propios, ecológicos y sanos.

Tostadas, bowls, yogures, llenan una oferta que se podrá disfrutar, desde el lunes y hasta el sábado, en horario de 10:00 a 12:00 horas. Sus zumos de primera extracción en frío, donde permanece inalterable toda la fibra que nos aporta la fruta, es uno de sus principales atractivos, pero es que no hay nada que no puede gustarle al comensal en Llévame al Huerto.

En el local también podrá adquirir los productos de casi todo lo que allí elaboran, admiten reservas y recomendamos que no solo lo visiten a la hora del desayuno. Sus almuerzos son fabulosos.

Localización

RRSS

Luwak

Luwak / C7

En la calle Joaquín Costa encontramos este local, diferente y disruptivo, donde nos recibe Natalia, propietaria y experta cocinera en comida vegana y vegetariana.

Ofrecen auténticos y potentes brunch los sábados y domingos desde las 10:00 y hasta las 14:00 horas, donde la oferta va variando según los productos de temporada y, de toda nuestra ruta, son los únicos que ofrecen el auténtico brunch americano en torre.

No se pierdan su Croque Madame, el Healthy Bowl o la Veggie Burguer. Elijan cualquier pieza de su repostería vegana, como una Cookie o un Apple Crumble y completen el banquete con cualquiera de sus cafés de especialidad, sus zumos naturales o sus smoothies. Impresionante experiencia.

Localización

RRSS

Amélie Green

Amélie Green / C7

Un encantador y cuidado local, con una atención aún más encantadora y exquisita, nos recibe para darnos los buenos días con su oferta de brunch de la que es imposible, no enamorarse.

El olor a granola casera perfuma el local y a medida que nos adentramos, no deja de sorprendernos, por ahora, el olfato. Jengibre, canela, curry hacen una especie de orquesta que nos provoca unas irresistibles ansias por probarlo todo.

Amelie, francesa afincada en Gran Canaria desde hace 20 años, dio un giro a su vida de 180º, junto con su esposo, para fortuna del público canario.

Evitar todo lo procesado, porque hasta el Pan Amelie lo elabora ella misma, crear una carta con productos naturales y cuidar la salud desde el primer bocado, son los principios que llevan a este local a tener en su menú los brunch más sabrosos de nuestra ruta.

Sabemos que todo lo que elija le va a gustar, pero no deben pasar por alto sus French Toast, la de bacon o salmón son de auténtica locura. Obligatorio probar uno de sus pancakes, sobre todo el Pancake Amelie se convertirá en un sueño recurrente. Sus Bans Brioches, el Vegan Banana Bread y sus Bowls, seríamos capaces de disfrutarlos a diario. Acompañen el banquete con sus elaboradas bebidas. Como un Chai Latte de elaboración propia y seguro que no saldrán del local, sin reservar mesa para la siguiente semana.

Pueden disfrutar de sus brunch de martes a domingo desde las 09:30 hasta las 16:30. Durante el fin de semana, es conveniente reservar para no perderse la experiencia. Y no dejen de mirar la carta con sus opciones para el almuerzo.

Localización

RRSS

Caracolillo

Caracolillo / C7

Desde que abrieron en octubre de 2020, haciendo una realidad un proyecto que rondaba la cabeza de Jon que, tras trabajar en más de 40 cafeterías, incluso en Australia, Caracolillo quiso convertirse en la oferta diferenciada, sobre todo en lo que a materia de café de especialidad se refiere, huyendo de lo comercialmente conocido y tratando el café de especialidad con honestidad.

Sobra decir que prueba más que superada y así lo demuestra la clientela que se agolpa en el local, a diario y sobre todo, los fines de semana.

Encurtidos propios, como el kimchi, kombucha de elaboración artesanal en el local, pan de masa madre de la famosa panadería Tarei, crema de manises propia, kéfir casero y cualquier cosa que te puedas encontrar en las cafeterías de siempre, elaboradas como nunca.

Artesanal absolutamente todo. De principio a fin.

Pero Jon nos destaca que si hay un producto diferenciado en Caracolillo es el café. De especialidad. De todas las partes del mundo donde se elabore auténtico café. Pura diversidad de categoría elevada.

No dejen de probar, por supuesto su café, su tostada de huevos revueltos de cremosidad considerable y su mixto con kimchi casero.

Localización

Web

Gabinete Literario

Gabinete Literario / C7

En el marco incomparable de la Plaza de Cairasco, en el emblemático y maravilloso Gabinete Literario, el lector podrá disfrutar de un brunch, tanto los sábados como los domingos, con una más que variada oferta a la que no le falta ningún detalle y, no se nos ocurre una opción más acertada, para arrancar las mañanas de los fines de semana. Imprescindibles los Huevos Benedictine, la Tosta de aguacate y no deje de preguntar por la Tarta del día.

Localización

Web

Organic Jungle

Organic Jungle / C7

En plena Plazoleta Farray al lector no le será difícil encontrar este brunch-cafe, donde, como ellos mismo cuentan, encontrará una variedad de productos para todos los gustos, manteniendo en todos y cada uno, su filosofía de proyecto sostenible.

La calidad, la cantidad, el sabor y la presentación de cada plato, hará de la visita a Organic toda una experiencia gastronómica. Nosotras nos decantamos por la Tosta pesto, con pan de masa madre con cereales, rucúla, aguacate en laminas, champiñones salteados con trufa negra, tomates cherrys y salsa pesto. El Acai Bowl, con plátano de canarias, pulpa de acai, zumo de naranja, frutos rojos, ralladura de coco, granola, frutos secos, fruta variada y mantequilla de maní y lo acompñamos de un Pink latte, bebida a base de bebida vegetal ó leche, pure de remolacha, vainilla, agave y canela.

Admiten mascotas, el local y el entorno, invitan a quedarse o a volver pronto que justamente será lo que haremos.

Localización

Web

Mr. Kale

Mr. Kale / C7

Y no podía faltar en nuestra ruta cualquiera de los locales de Mr. Kale. Pioneros en dar burnch en nuestra capital, donde cada día se superan y van a más en su oferta, en la calidad y en el cuidado extremo de los productos que ofrecen.

Empezar el fin de semana o cualquier día que se le antoje, con una de las variedades de brunch de Mr. Kale, es tener el día arreglado desde bien temprano.

Los huevos benedictinos, sencillamente los bordan, cualquiera de sus opciones de desayuno sin pan, resultan ser todo un acierto, pero es que si preferimos una tosta, será muy complicado decidirse por una sola.

Variedad y equilibrio, son sus ingredientes más fuertes.

Consulte en la web porque disponen de varios locales en la ciudad.