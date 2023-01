Hace unos cuantos años, tantos como los que llevo conviviendo con mi chico, aprendí a hacer esta sopa por puro agotamiento.

Cuando nuestras vidas se encontraron yo ya hacía mis pinitos en cocina y, aparte de encontrar en él al compañero perfecto para todo, encontré también un excelente paladar, con valoraciones sinceras que, no se vayan a creer que es fácil dar con alguien así. Muchas veces se prefiere quedar bien a decir la verdad.

En aquellos comienzos probábamos potajes, cremas, granos y todos los platos de cuchara de mi repertorio. Algunos también del suyo, como su insuperable gazpacho que, aunque a mí no me guste sé que a principios del verano mucha gente coge turno en la puerta de casa para inaugurar la temporada de gazpachos de mi chico.

Al llegar nuestro primer invierno juntos, solo me hablaba, todo el rato, todo el tiempo, de la sopa de tomate de su madre, mi suegra. La confianza entre ambas por aquel entonces aún no estaba en condiciones como para llamarla y asaltarla a mil preguntas sobre su famosa sopa, así que llamé a mi madre y le pregunté por la suya. Al fin y al cabo, pensaba yo, no iba a ser tan diferente.

Me equivoqué, mi madre, después de 400 rodeos a mis preguntas, me terminó confesando que su sopa de tomate era de sobre, con algún toquito secreto que no estaba dispuesta a confesarme. Así que no me quedó otra que pintarme la sonrojada timidez de un color más pálido, pedirle a mi chico el teléfono de su madre y ella, generosa como siempre y como pocas, me contó cada detalle y cada paso con delicada paciencia. Y ahí, no solo descubrí que su sopa de tomate era digna de toda la nostalgia que mi chico sentía, sino que, para mi suerte, mi suegra era, y es, otra amante de la gastronomía y una cocinera excepcional.