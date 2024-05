La receta de pasta más viral

Ya he contado varias veces que a mi hijo Pablo le encanta retarme con las recetas que se encuentra en las redes. Si encima se trata de una receta de pasta, le entra un desasosiego terrible y es capaz de dejar todo lo que esté haciendo para salir a buscar los ingredientes que pudieran faltar en casa.

Si a eso le sumamos que está en plenos exámenes finales, la verdad es que me cuesta muy poco hacerle el gusto y, de paso, aprender nuevas recetas, pero lo de esta en concreto ha sido todo un descubrimiento, sobre todo porque está impresionantemente rica y, porque hacerla no nos llevó más de 25 minutos.

Por supuesto no pasó de la tarde sin que entrara en una de nuestras tantas libretas y así garantizarnos su espacio en nuestra casa para siempre, pero, lo que más me gustó después de empeñarme en mi caligrafía y de redactar cada paso, fue darme cuenta de la nada desdeñable cantidad de recetas que Pablo ha aportado a nuestro particular tesoro gastronómico familiar.

Tiempo de preparación 5 minutos

Tiempo de cocción 20 minutos

Tiempo total 25 minutos

Comensales 4

Calorías Unas cuantas Categorías Pasta Ingredientes 400 g de pasta

400 g de tomates cherry

200 g de queso feta

3 dientes de ajo

Unas 10 hojas de albahaca fresca

4 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

½ cucharadita de pimentón dulce

Pimienta negra

Sal gruesa

½ vaso de agua de la cocción de la pasta

100 g de queso parmesano Paso 1: los tomates Comenzaremos lavando los tomates y disponiéndolos en una fuente apta para el horno.

Lavaremos los tomates y los pondremos en una fuente para horno C7

Paso 2: el queso A la misma fuente, incorporaremos el queso feta cortado en pedazos.

Añadimos el queso feta C7

Paso 3: el ajo Picaremos los ajos muy menudos y le retiraremos previamente el germen. Los añadiremos junto a los tomates y el queso.

Añadimos los ajos picados C7

Paso 4: la albahaca A la misma fuente, incorporaremos las hojas de albahaca enteras, sin el tallo.

Añadimos la albahaca C7

Paso 5: el aceite de oliva Hidrataremos el conjunto con aceite de oliva virgen.

Hidratamos bien con el aceite de oliva virgen C7

Paso 6: las especias Como toque, iremos añadiendo la cebolla, el ajo en polvo, el pimentón y la pimienta negra al gusto.

Añadimos las especias C7

Paso 7: Integraremos bien para que todos los ingredientes se impregnen.

Mezclamos bien C7

Paso 8: horneamos Hornearemos durante 20 minutos a 180º calor arriba y abajo y tengan la precaución de precalentar el horno unos 8 minutos antes. Mientras se hornea, pondremos agua a hervir con un buen puñado de sal para a cocción de la pasta.

Hervimos agua para la cocción de la pasta C7

Paso 9: la pasta Lo ideal es que ambas cocciones terminen a la vez, así que mientras se hornean los ingredientes, coceremos la pasta, dejándola al dente según las instrucciones del fabricante.

Cocemos la pasta al dente C7

Paso 10: la crema Pasado el tiempo de cocción del horno, retiraremos sobre la marcha e iremos mezclando todo. Apreciarán como el queso y la pulpa del tomate van generando una especie de crema untuosa

Vamos mezclando hasta obtener una crema C7

Paso 11: mezclamos Desde que finalice el tiempo de cocción de la pasta, escurriremos ligeramente con ayuda de una espumadera o colador y lo añadiremos inmediatamente a la mezcla anterior y removeremos hasta integrarlo todo.

Mezclamos todo muy bien C7

Paso 12: el agua de cocción Con el agua de cocción de la pasta, rellenaremos un cuarto de vaso y la verteremos sobre el conjunto y volveremos a integrarlo todo

Vertemos agua de cocción de la pasta C7

Paso final: parmesano y a la mesa Por último, espolvoreamos el queso parmesano rallado, mezclaremos y la mesa porque no hay tiempo que perder. Está deliciosa.