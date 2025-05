La receta más fácil del mundo: muslitos de pollo a la cerveza y al horno

Vanesa Delgado Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 7 de mayo 2025, 23:11 Compartir

Un día cualquiera de un verano cualquiera paseando con mi amiga Sandra por la orilla de la playa, andábamos las dos resoplando por la penitencia diaria de entrar en la cocina y pensar en qué preparar que no fuese un plato de macarrones. Porque incluso, a las que nos gusta la cocina tenemos días en los que la inspiración se esfuma como por arte de magia.

Mi amiga, generosa siempre porque a ella jamás se le escapa contarte lo bueno que descubre con todas las ganas del mundo, queriendo generar una especie de efecto contagioso y que así también nos pase a sus afortunadas amigas por tenerla.

Entre ola va y ola viene y sorteo de piedras de orilla, Sandra me contó en cuestión de segundos esta receta, me contó además que a sus hijos les encantaba y que en su casa había pasado a ser la receta de aquel verano. Y yo, que siempre ando con las defensas bajas me dejé contagiar por su entusiasmo y, de tan fácil que es, a veces me he planteado si publicarla en este espacio pero es que esta receta merece conocerse porque soluciona el día y, además con guarnición incluida que se prepara en simultáneo junto con los muslitos de pollo. Y todo esto, sin apenas ensuciar nada y sin vigilancia porque todo lo hace el horno solo.

Dorados por fuera, tiernos por dentro, se despegan del hueso sin ninguna complicación y, si te gusta el pollo, esta receta tienes que hacerla, si o si.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 1 hora

Tiempo total 1 hora y cuarto

Comensales 4

Dificultad Muy fácil Categorías Plato principal Ingredientes 1 kg de jamoncitos de pollo (muslos)

3 papas medianas

1 cebolla

1 lata de cerveza Dorada Especial (por su sabor perfectamente balanceado)

Sal gruesa

Pimienta negra Paso 1 Comenzaremos pelando y cortando las papas en rodajas de medio centímetro de grosor aproximadamente.

Paso 2 En una fuente, apta para el horno, iremos disponiendo las papas, de manera que hagamos una especie de cama que cubra todo el fondo de la fuente. Aprovecharemos para añadir sal, sin excedernos, por la superficie de las papas.

Paso 3 Seguidamente, cortaremos en juliana la cebolla.

Paso 4 Una vez cortada, la iremos colocando por encima de las papas.

Paso 5 Salpimentaremos los muslos de pollo.

Paso 6 Colocaremos los muslos de pollo por encima de la cebolla.

Paso 7 Verteremos la cerveza Dorada Especial por encima de los ingredientes, asegurándonos de que llegue a todo el conjunto de manera uniforme e introduciremos la fuente en el horno, previamente caliente, a 180º calor arriba y abajo durante 1 hora.

Paso final Finalizado el tiempo de cocción, sacaremos la bandeja del horno y servimos sobre la marcha.

