Ya entrados en el invierno, comienzan a llenarse los mercados de verduras que se echan mucho de menos, el resto del año. Entre alcachofas, brócoli, coliflor, o puerros, me quedo con estos últimos porque la potencia de su sabor y la textura que adquiere cuando lo cocinas, son una auténtica delicia. Este pastel, en concreto, lo preparé por primera vez, no hace mucho tiempo cuando mi madre, me animó a hacerlo.

Ella lo había probado en un conocido restaurante en Las Palmas de Gran Canaria. Al día siguiente de esa cata, no paraba de llamarme para hacerme una detallada descripción del sabor intenso, de la delicada textura, de la ligereza y de la untuosidad. Escuché atentamente cada palabra que me decía porque cuando me hablan de comida, entro en una especie de trance fabuloso.

Hasta que llegó el momento de pedirle la receta porque entendí que ella la había pedido después de tan sabrosa experiencia. Y toda su respuesta fue «ni idea, eso te lo dejo a ti, prueba hasta que aciertes, me lo envíes y ya te diré yo si te sale bien».

Después de aquello entré en una especie de obsesión por conseguir el sabor y la textura y, ni tan mal. Tras dos intentos, a la tercera salió este maravilloso y cremoso pastel de puerros, con el que, desde entonces, damos la bienvenida al invierno, en casa y, por supuesto, guardamos la ración de mi madre, inspiradora de esta sencillísima receta.