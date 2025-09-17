Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cómo hacer, paso a paso, un cachopo perfecto en casa

Las recetas que te cuento ·

Cada vez que preparo esta receta mi casa se convierte en una fiesta | Sin duda, la mejor elaboración cuando quieres ganarte el afecto de todos

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:45

El cachopo es un fenómeno culinario en toda regla, si bien hace un tiempo tenías que cogerte un avión para catar semejante receta, hoy es más que frecuente encontrártelo en cartas de bares y restaurantes a modo de reclamo infalible.

Eso sí, no todos valen, ni todos son cachopos en el sentido estricto de la palabra, pero, como decía mi abuela, las versiones de las recetas nos enriquecen también la cultura culinaria, así que hoy toca preparar la que yo hago para los míos en casa.

La acogida por parte de mis creciditos retoños cada vez que me aventuro a prepararla no puede ser más calurosa e impaciente y digo aventuro porque, tan pronto como proclamo que toca cachopo, ya me estoy arrepintiendo porque, no les voy a engañar, el cachopo es de esas recetas que yo llamo 'latosa' además de llevar una generosísima dosis de calorías.

Así que allá vamos, pongan música como si fueran a hacer taichí o si quieren que los acompañe la inspiración, una buena pista de gaitas ambientando el proceso también ayuda y prepárense también para creer en la magia porque, tan pronto como toquen la mesa estos cachopos, desaparecerán de la vista.

  • Tiempo de preparación

    20 minutos

  • Tiempo de cocción

    10 minutos

  • Tiempo total

    30 minutos

  • Comensales

    2

  • Dificultad

    Facil pero latosa

Recetas tradicionales

Ingredientes

  • 2 filetes de cadera de corte fino

  • 100 g de jamón ibérico

  • 75 g de queso para fundir (el que prefieran)

  • Pan rallado

  • 2 huevos

  • Harina

  • Sal gruesa

  • Pimienta negra

  • Aceite de oliva de acidez suave

Paso 1

  • Comenzaremos disponiendo los filetes sobre una tabla de corte, así será más sencillo manipularlos. Y tengan en cuenta pedir al carnicero que los filetes tengan tamaño similar.

Dispondremos los filetes sobre una tabla C7

Paso 2

  • Ayudándonos de un martillo de cocina, daremos unos golpes a cada filete, según mi abuela porque esto ayudará a que la carne esté más tierna y conseguiremos un empanado mejor adherido a la carne.

Golpearemos ligeramente los filetes
Golpearemos ligeramente los filetes C7

Paso 3

  • Salpimentaremos los filetes con la precaución de la sal añadida del jamón ibérico

Salpimentamos los filetes C7

Paso 4

  • Cortaremos las lonchas de jamón en tiras finas que, aunque esto no es lo habitual ayuda a que el jamón se contengan dentro cuando lo vayamos cortando el cachopo.

Dispondremos el jamón sobre uno de los filetes C7

Paso 5

  • Por encima dispondremos generosos el queso que, en este caso tampoco lo dispongo en pedazos, sino que lo mantengo en frío un buen rato y, nada más sacar de la nevera, lo rallo. Así también se fundirá de manera más homogénea.

Dispondremos el queso sobre el jamón C7

Paso 6

  • Colocamos el segundo filete por encima de este, haciéndolos coincidir en la forma y con los dedos iremos apretando bien todos los bordes alrededor de los filetes. Reservamos.

Cerramos con el otro filete C7

Paso 7

  • Ahora dispondremos los tres ingredientes esenciales para envolver el cachopo y muy importante, por este orden: harina, los huevos batidos y el pan rallado.

Dispondremos la harina, los huevos batidos y el pan rallado C7

Paso 8

  • Con cuidado, pasaremos el cachopo primero por la harina y volveremos a apretar todos los bordes. La harina hará de puro pegamento para que no se salga el relleno.

Cubrimos primero en harina C7

Paso 9

  • Con cuidado, trasladaremos el cachopo a la fuente que contiene el huevo y lo bañaremos de manera generosa.

Pasaremos por huevo en segundo lugar C7

Paso 10

  • Y ya, por último, lo empanaremos bien en el pan rallado.

Y terminamos con el pan rallado C7

Paso 11

  • Sobre la marcha, calentaremos el aceite entre 170 y 180 º y una vez caliente freiremos por ambos lados nuestro cachopo. Y tengo un pequeño truco por recomendación de mi madre: una freidora pequeña para freír los antojos recurrentes y la verdad que ha sido todo un acierto.

Fremos en abundante aceite de oliva
Fremos en abundante aceite de oliva C7

Paso 12

  • Una vez que el cachopo adquiera ese irresistible tono dorado que dan las frituras, retiraremos de la sartén o freidora y dejaremos sobre papel absorbente durante un minuto.

Dejamos escurrir sobre papel absorbente C7

Paso final

  • Por último, la manera más aparente será servir el cachopo partido por la mitad sobre una tabla y, a partir de ahí, asuman que durará en la mesa menos de la mitad del tiempo que hayamos empleado en prepararlo.

Cachopo C7

