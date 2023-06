Un paraíso de carnes a la brasa en Santa Brígida

Mucho habíamos oído hablar de este local, ubicado en un discreto centro comercial en la zona de El Monte. La primera impresión según se llega es de lo más suculenta porque los aromas que le guiarán hasta la puerta comienzan a contar qué se asa en esas brasas.

La acogedora decoración, la confortable división de los espacios, mientras se disfruta de unas bucólicas vistas y la iluminación del local, le envolverán en una atmósfera de lo más cálida recordando, incluso, a un espacio nórdico cómodo y agradable.

Experta atención

Estamos seguros de que también será todo un descubrimiento, la experta atención en sala por parte de los profesionales que llevan este asador. No solo tratarán de explicarle las diferentes denominaciones, orígenes y corte de la especial carta de carnes de su oferta, sino que, además, le indicarán y asesorarán para que pueda disfrutarlas en el punto que destacará todo el potencial de lo que se decida a probar.

Les aconsejamos que esté bien atento a todas las explicaciones porque todo un universo de sabores y denominaciones, estarán a la vista del comensal, en perfecto estado de conservación para el delite de la vista.

Ampliar Una de las acogedoras salas de La Brasa C7

La carta, toda una sorpresa

Y si algo llama poderosamente nuestra atención es la variada carta de este local. Lo que se denomina, hoy en día, street food, junto con cortes de carne soberbios y de calidad certificada y excepcional, conviven para dar comienzo a la experiencia con unas tapas, algo a lo que también deben su fama.

Así podrá abrir el apetito con unas bravas, unos nachos a la brasa o un mixto de picoteo para poder probarlo todo. Pero encontrará también unas suculentas croquetas de gambas y hasta unas bolitas de auténtica morcilla de Burgos.

Ahora, si se decide a dejar atrás las excepcionales albóndigas de Wagyu o el steak tartar de solomillo Nosa Terra, solo conseguirá que se tenga que dar mucha prisa en regresar.

Ampliar Nachos de La Brasa Setak y Tapas C7

Todo es sobresaliente

Ampliar Chuletón con espectaculeres guarniciones C7

Si con los entrantes se da por complicada la elección, espérese a escuchar al experto personal de sala porque lo anterior, solo habrá sido un mero ensayo.

T-bone Wagyu, T-bone de rubia gallega, Wagyu A5 Kagoshima, chuletón madurado de rubia gallega, bife, entrecot, con y sin hueso, entre otras exquisiteces hacen realidad los sueños para los amantes de las carnes más exquisitas y especiales. Y no olvide que estarán tratadas por manos expertas y sobre auténticas brasas.

Pero eso no es todo, platos perfectamente ejecutados conviven con la élite de las carnes; tagliatelle con salsa de setas, o un perfecto chateubriand a la mantequilla de rubia gallega, son el mejor ejemplo que demuestra que, en este asador, no hay paladar que se les resista y al que no sepan satisfacer, de manera sobresaliente.

Ampliar Sabor unami con un Wagyu A5 Kagoshima C7

Las hamburguesas, todo un descubrimiento

Centrándonos en ese elitista espacio que han abierto las hamburguesas, revolucionando el panorama gastronómico, en La Brasa Steak y Tapas, mucho tienen que aportar con sus elaboraciones.

Carnes de primerísima y constatada calidad hacen de sus hamburguesas auténticas creaciones gourmet. ¿Podrá resistirse a una Doble Trouble, con rulo de cabra, cheddar, bacon, lechuga, cebolla caramelizada y chiplote? Respondemos: seguro que no.

Pero llenan la carta otras, la de pollo, sin ir más lejos, nos aventuramos a decir que está entre las mejores de la isla de Gran Canaria y con un toque picante arrebatador. La Canaria, con guacamole y queso canario de cabra, la Doubledecker, con ali oli de ajo negro y bacon y otras cuantas más, convierten a este asador, en un paraíso más de las hamburguesas que hoy por hoy, se pueden disfrutar en nuestra isla.

Ampliar Hamburguesa de La Brasa Steak y Tapas C7

El postre será el regreso

Una carta de postres corta pero bien seleccionada, si es que algún espacio le quedara para ello, harán de la sobremesa un ratito que le costará dar por finalizado. Eso sí, dure lo que dure, sabemos que marcará su regreso para seguir descubriendo, probando y disfrutando de este asador, del que seguirá escuchando hablar porque mucho es lo que hay por probar.