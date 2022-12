Dos entrantes para sorprender en esta Navidad

Pues sí, volvió a llegar la Navidad, puntual como año tras año. Y hay quienes le dan la bienvenida a golpe de platillo y las celebra, y decora la casa desde el Adviento, como también existen muchos que las rechazan de pleno y hasta les suponen alergia. Seas del grupo que seas, lo que sí que es cierto es que a casi nadie se escapa de las comilonas, empezando por las cenas o almuerzos de empresa, las que tocan en familia en los días más señalados y las que se tercien entre encuentros y un vamos a vernos ya que estás por aquí.

Para mí, lo más importante es el regreso de mi hija Sara que, tan puntual como las fechas, regresa a casa para pasarla rodeada de los suyos y a los que tanto echa de menos.

La Navidad también me supone meterme en la cocina más tiempo del que me gustaría, pero no por eso dejo de disfrutar de cada rato entre mis cacharros, sartenes y demás enseres necesarios para que todo quede rico y aparente.

Sentarnos todos en la mesa con la única intención de disfrutar del rato juntos, es lo que más anhelo durante el resto del año, así que llegue como llegue, exhausta o no, en ese momento me vengo arriba y olvido hasta cuanto me duelen los pies.

Lo demás, absolutamente todo lo demás, no me importaría no tenerlo, porque te gusten las navidades o no, o te gusten más o te gusten menos, estar con los tuyos, disfrutando, con comidas deliciosas llenado la mesa es el mayor y mejor regalo que te puedes hacer en Navidad. Sobre todo, porque no hay que olvidar que muchos serán los que no estén en las mismas circunstancias. Ayudarles, en estas fechas y siempre sería también, el regalo más bonito e importante con el que celebrar la Navidad.

Felices Fiestas.

Comencemos por los entrantes y son dos las propuestas que presentamos a nuestros lectores. Unas cestas de hojaldre, rellenas de champiñones y taquitos de jamón, coronándolas con un huevito de codorniz y un toque de paté de trufas. Delicioso, sencillo y aparente. Nada mejor para arrancar el festín, sobre todo para quien las prepare porque son súper sencillas de hacer y puedes darle el golpe de calor de horno, justo antes de servir.

Y como segunda opción e igual de aparente y sabrosa, unos pimientos de piquillo, rellenos de langostinos. Pura crema, ideal y ligero. Nada major par dar el pistoletazo de salida a las comilonas navideñas.

Vol au vent rellenos de champiñones y jamón con huevo de codorniz.

Ingredientes para hacer unos irrresistibles vol au vent Un vol au vent de hojaldre por persona

500 g de champiñones laminados (dan para rellenar 6 vol au vent)

2 dientes de ajo

150 g de jamón serrano en taquitos

Un huevo de codorniz por persona

25 g de paté de trufa negra

Aceite de oliva

Cómo elaborar unos vol au vent rellenos de champiñones y jamón con huevo de codorniz 1 Comenzaremos limpiando los champiñones a conciencia, no vaya a ser que, en una de las cenas más importantes del año, los comensales encuentren restos de tierra en la comida. Para ello, los dejaremos un rato bajo un chorro de agua y los iremos sacudiendo con las manos. 2 Dejaremos que se sequen y mientras tanto, picaremos los ajos, retirándoles previamente el germen central, en pedacitos. Una vez cortados, los saltearemos en aceite de oliva caliente. 3 Una vez que el ajo comience a tomar color, añadiremos a la sartén los champiñones y los saltearemos junto con el ajo, hasta que el volumen de los champiñones se reduzca a la mitad. 4 Una vez reducidos, los pasaremos a un escurridor para que o queden restos de aceite en el relleno. 5 Añadiremos los taquitos de jamón a los champiñones y mezclaremos bien. 6 Reservaremos este relleno hasta que se enfríe por completo. Si rellenáramos los vol au vent con el relleno en caliente, el hojaldre no quedaría crujiente. Una vez atemperado, en una fuente de horno colocaremos los vol au vent. 7 Con cuidado los iremos rellenando sin que llegue a sobrepasar la superficie del hojaldre. 8 Coronaremos con un huevo de codorniz y hornearemos, con el horno previamente caliente, a 200º, calor arriba y abajo, hasta que observemos que la clara del huevo ya está de color blanco. Retiraremos del horno sobre la marcha para que la yema o se nos pase y con la punta de una cuchara de postre, coronaremos el huevo con un poquito de paté de trufa. 9 Serviremos sobre la marcha y ya verán que estupendo éxito tendrán estos vol au vent en la cena de Navidad.

Pimientos de piquillo rellenos de langostinos

Ingredientes para hacer unos sabrosos pimientos de piquillo rellenos de langostinos 12 pimientos de piquillo en conserva

24 langostinos

25 g de harina de trigo

250 ml de leche

Una cebolla mediana

Aceite de oliva

Sal gruesa

Cómo elaborar unos deliciosos pimientos de piquillo rellenos de langostinos 1 Comenzaremos pelando los langostinos, reservaremos los cuerpos en frío y con las colas y la cabeza, elaboraremos un fumet ligero. Para ello, incorporaremos las cabezas y las colas en un cazo, con un fondo de aceite de oliva. Saltearemos todo a fuego vivo durante unos minutos y cubriremos con agua. Rectificaremos de sal. 2 Una vez rompa el hervor, mantendremos el fumet a temperatura media, durante 20 minutos. Retiraremos del calor, colaremos y reservaremos hasta el momento de utilizarlo. 3 Seguidamente pelaremos la cebolla y la cortaremos en brunoise. En un sartén de buen diámetro, doraremos la cebolla hasta que comience a tomar color. 4 Una vez tengamos la cebolla lista, incorporaremos los cuerpos de los langostinos, previamente cortados en pedacitos tamaño yema de un dedo. 5 Los saltearemos junto con la cebolla, hasta que comiencen a tonarse a color rojizo. 6 Justo en ese momento, bajaremos la potencia del calor a temperatura media/baja y, con la ayuda de un colador, tamizaremos la harina, a la vez que la iremos incorporando a la sartén junto con los langostinos y la cebolla. 7 Con la ayuda de una espátula iremos removiendo y mezclando, hasta conseguir que la harina se dore ligeramente. 8 Una vez dorada iremos vertiendo, poco a poco, la leche y sin parar de remover, iremos integrando la mezcla, hasta conseguir, una especie de masa de croquetas, pero mucho más ligera. 9 Una vez obtengamos el punto deseado, que deberá ser más cremoso que el que se utiliza para croquetas, verteremos medio vaso del fumet que teníamos reservado y mezclaremos hasta integrarlo del todo en la masa. 10 Dejaremos atemperar la masa unos 15 minutos, antes de comenzar a rellenar los pimientos. Para ello abriremos pimiento a pimiento, con cuidado de que no se rompan y con la ayuda de una cuchara de postre, rellenaremos con la masa hasta el borde de cada pimiento. 11 Una vez rellenos, colocaremos los pimientos en una fuente apta para el horno. Apreciarán que sobrará algo de relleno y esto mismo nos servirá para dar cuerpo a la salsa. 12 Con la sobra que tengamos de la masa, más el resto del vaso del fumet, haremos la salsa que acompañará a los pimientos, así que ambos los incorporaremos a un vaso de batidora eléctrica y trituraremos. 13 El resultado será una salsa ligera y ya verán que con mucho sabor. Con ella, regaremos los pimientos. 14 Por último y, antes de servirlos, daremos un golpe de horno de unos 10 minutos a 200º calor arriba y abajo y recién salidos del horno, los llevaremos a la mesa.