Ensalada de pepino con salmón ahumado, una receta fácil, sabrosa y perfecta para cualquier ocasión

Reconozco que soy adicta al pepino, de hecho, cuando llevo mis sándwiches de pepino a la playa triunfo con ese punto tan «british» que de vez en cuando saco de paseo porque, a pesar de que los británicos no gozan de buena fama gastronómica, para mí tienen dos o tres cosillas que me encantan: sus panecillos 'scones' que los unto de mermelada de naranja amarga, los famosos 'fish & chips' que según mi hijo Pablo, los míos son insuperables y, en primer lugar, los sándwiches de pepino. Puedo hacer 50 y 50 se comen.

Tal es mi devoción por el pepino que me paso la vida buscando recetas que lo lleven, sobre todo cuando se trata de comerlo en crudo y lo más entero posible porque su textura, para mí, también es adictiva, así que cuando doy con una elaboración de pepino en su máxima expresión, tardo menos y nada en meterme en faena y le dedico cariño y tiempo para que salga perfecta.

Con esta receta hice lo propio, me aseguré de tener todos los ingredientes, me tomé mi tiempo, aunque esta precisamente es una elaboración súper sencilla, aproveché uno de los tantos partidos de fútbol que a diario imperan en la televisión de casa, así también me garantizaba que el resto de la tribu estuviera concentrada y me dejaran mi espacio, solo para mí. Corté y mezclé y puse a enfriar en la nevera y más vale que saqué las fotos y probé el resultado porque cuando regresé con la intención de cenarla, no quedaba ni rastro de la ensalada. Y les aseguro que nadie en mi casa sabe hacer magia: terminó el partido y saquearon la nevera. En eso sí que son nivel experto.

Tiempo de preparación 10 minutos

Tiempo de cocción 0

Tiempo total 10 minutos y 2 horas de frío

Comensales 4

Calorías Pocas Categorías Ensaladas Ingredientes 1 pepino

1 cebolla morada

1 lata de millo

2 cucharadas de alcaparras

6 lonchas de salmón ahumado

2 cucharadas de queso crema

1 cucharadita de eneldo Paso 1 Comenzaremos lavando y cortando el pepino en rodajas finas, manteniéndole la piel y lo incorporaremos a una ensaladera.

Ampliar Cortamos el pepino en rodajas C7

Paso 2 Haremos lo mismo con la cebolla morada: cortaremos en juliana y la añadiremos al pepino.

Ampliar Cortamos y añadimos la cebolla en juliana C7

Paso 3 Escurriremos el agua del millo y lo añadiremos a la ensaladera.

Ampliar Añadimos el millo C7

Paso 4 Lo mismo haremos con las alcaparras.

Ampliar Añadimos las alcaparras C7

Paso 5 Dispondremos el salmón sobre una tabla de corte, una loncha sobre otra y así nos será más fácil y rápido cortarlo en tiras finas. También añadiremos el salmón a la ensaladera.

Ampliar Cortamos y añadimos el salmón ahumado C7

Paso 6 Añadiremos al conjunto el queso crema.

Ampliar Añadimos el queso crema C7

Paso 7 Con paciencia, iremos mezclando todos los ingredientes hasta que el queso 'bañe' todos los ingredientes.

Ampliar Mezclamos hasta integrar C7

Paso final Por último, daremos unos toques de eneldo, taparemos y llevaremos a la nevera unas dos horas, hasta que esté bien fría.

Añadimos un toque de eneldo C7

Y ya estará lista para disfrutar. Es ideal como plato único, ya que lleva salmón, así que también se convierte en la receta perfecta para llevar en táper a la oficina, al campo o a la playa, de hecho, en casa ya sabemos que esta ensalada, será el plato estrella del verano.

Ampliar Ensalada de pepino y salmón ahumado C7