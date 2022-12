Endibias, vinagreta y anchoas

Si hay un entrante que me haya sorprendido este año que termina son, precisamente, estas endibias. En sí misma, la endibia es una verdura que, o te encanta o la rechazas. Su característico sabor amargo no está hecho para cualquier paladar, no así la escarola, de la misma familia que, comúnmente, la encontramos en muchísimas ensaladas e inclusive alternándola entre lechugas o sustituyéndola en algunos casos.

Se que estará pensando que lo primero que llama la atención de esta receta es encontrar nuestro ingrediente principal de hoy escrito con B y no con V. Ambas son correctas pero, si consultamos a la RAE, esto es lo que nos cuentan «Es igualmente válida la variante gráfica endivia, aunque etimológicamente está más justificada la grafía con b.»

Pues casi lo mismo pasa con esta receta. Puedes alternar las hojas de endibias, si no te gustaran por hojas de escarola o, incluso, por barquillos de cogollos de lechuga pero, ha de saber que se estaría perdiendo una mezcla diferente y divina de contrastes. Además, para despedir el año, nada mejor que llevar a nuestra mesa un ingrediente sofisticado y, ese punto, la endibia lo tiene.

Recetita rápida llena de sabor y textura diferente y a recibir el nuevo año, llenos de ganas.

Feliz Año 2023