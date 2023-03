Cuando comenzaba a hacer mis primeros pinitos en la cocina, mi abuela, gran maestra, me decía que hasta que no lograra un arroz blanco guisado pero sueltito y con ese punto casi crudo, justo en el centro, mejor dejar de intentar lo de cocinar y buscarme otros hobbies.

Ella tenía dos formas de hacer el arroz, uno, el más amasadito y con sabor para hacerlo a la cubana y el segundo, el de grano largo que no lleva más que un hervor correcto y cronometrado, para acompañarlo de otras elaboraciones, como el curry de pollo o un sencillo arroz salteado con verduras como el de esta receta.

Lo aprendí a hacer tras no muchos intentos y entonces me dio por hacer arroz de guarnición acompañándolo todo, porque yo soy así, cuando algo me sale, me vengo arriba y lo repito hasta que me canse. Mi abuela y mi madre que, pacientes me dejaban hacer, llegaron a plantearme, con ese humor congénito de ambas, menos mal que no te dio por aprender a guisar coliflor, porque con esos aromas tendríamos que poner la cocina en cuarentena.