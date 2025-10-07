La Oliva exhibe todo el sabor de Fuerteventura en San Sebastián Gastronomika

De izquierda a derecha, Isaí Blaco, alcalde de La Oliva junto al concejal de Turismo de La Oliva, David Fajardo

La Oliva ha aterrizado por primera vez en San Sebastián Gastronómika 2025 con el firme propósito de situar a Fuerteventura en el mapa gastronómico nacional e internacional. Lo hace después del éxito cosechado en FITUR, donde la apuesta por el producto local y la identidad majorera despertó gran interés entre los profesionales del sector.

En esta edición del congreso celebrada del 6 al 8 de octubre en el Kursaal bajo el lema «Tradición y Regeneración», el municipio norteño se presenta como embajador de la cocina y el territorio majorero, uniendo tradición, paisaje y producto.

Ampliar Stand de La Oliva en San Sebastián Gastronomika C7

Sabor a territorio: lo mejor de Fuerteventura en el Kursaal

El stand de La Oliva ha sido una de las sorpresas del pabellón reuniendo una cuidada selección de productores locales y elaboraciones con sello propio: quesos artesanales majoreros, vinos Conatvs, licores, aceite de oliva, gofio y carne de cabra madurada cual jamón ibérico están siendo el reclamo perfecto con el que este municipio se estrena con éxito en el epicentro mundial de la gastronomía durante tres días.

Expositor con algunos de los productos majoreros C7

El chef Borja Cabrera Rodríguez, así como otros destacados profesionales, todos de Fuerteventura son los encargados de mostrar la versatilidad de la cocina de kilómetro cero, desde donde pretenden reivindicar el valor de los ingredientes que nacen de la tierra de Fuerteventura.

«Queremos que se nos conozca por lo que somos: una tierra de sabores auténticos, de productores valientes y de gastronomía con identidad», afirmó el alcalde Isaí Blanco, presente en el evento junto al concejal de Turismo, David Fajardo. Ambos destacaron que esta presencia en San Sebastián «es solo el comienzo de una estrategia para proyectar a La Oliva como destino gastronómico y sostenible».

Un salto estratégico para el turismo y la economía local

La participación en Gastronómika 2025 supone un salto cualitativo para la promoción turística del municipio, que ha encontrado en la gastronomía una herramienta para diversificar su oferta más allá del sol y la playa.

«El turismo gastronómico atrae visitantes de mayor calidad, impulsa el consumo de producto local y genera orgullo de pertenencia», señaló Fajardo, que subrayó el trabajo conjunto de los productores y la administración municipal para que Fuerteventura esté representada en un escenario tan relevante.

Ampliar Quesos artesanales en el stand de La Oliva en San Sebastián Gastronomika C7

La propuesta majorera encaja a la perfección con el espíritu del congreso, centrado este año en la regeneración del territorio y en la necesidad de apostar por una cocina que conserve y a la vez renueve las raíces.

La Oliva, embajadora de una isla que mira al futuro

Con este debut en el prestigioso evento donostiarra, La Oliva consolida su liderazgo dentro del panorama insular. Su apuesta combina identidad, innovación y sostenibilidad, tres pilares que definen también la narrativa de la isla de Fuerteventura.

Ampliar Detalle del stand de La Oliva en San Sebastián Gastronomika C7

El alcalde Isaí Blanco recalcó que «estar en San Sebastián no solo es un orgullo, sino una oportunidad para demostrar que en el norte majorero se están haciendo las cosas bien, con respeto al entorno y amor por el producto». Y todo ello, desde una cocina y producto que, como la propia Fuerteventura, mira al futuro sin renunciar a su esencia.