Llegan los 'Encuentros Atlánticos' al restaurante Isla de Lobos

En este primer encuentro el chef residente, Gonzalo Calzadilla, recibirá en su «casa» al chef colombiano de nacimiento y tinerfeño de adopción, Pedro Nel, uno de los cocineros que ha sorprendido a todos con su consistente propuesta en los últimos años en la capital de la isla de Tenerife, consiguiendo en Febrero de 2022 ser reconocido también con un Sol Repsol en la prestigiosa guía gastronómica del mismo nombre.

En esta ocasión, la travesía gastronómica que recorrerán ambos se fundamenta en los caminos de ida y vuelta que tanto personas como recetas y productos de uno y otro lado del Océano, han intercambiado durante siglos. El chef colombiano profundizará especialmente en las recetas de la costa más Atlántica de su país de origen mientras que Calzadilla, que juega en casa, defenderá la línea de trabajo que define su excelente labor culinaria desde hace cinco años, revelando esta vez y en primicia algunas de las nuevas elaboraciones que formarán parte de su próximo menú en octubre.

Como cuenta el propio chef conejero; «El Atlántico es la decoración natural de nuestro restaurante, lo vemos cada día a menos de cincuenta metros desde nuestra amplia terraza. Por otro lado, en Isla de Lobos, siempre hemos hecho una firme apuesta por el producto de proximidad. En ese aspecto somos muy afortunados ya que tenemos el privilegio de poder contar diariamente con frutas, verduras, quesos o carnes incomparables por cercanía y frescura como es todo el producto procedente de nuestra propia finca, la Finca de Uga. Eso nos hace jugar con una ventaja muy importante que revierte directamente en el paladar y la enorme satisfacción que nos trasladan cada día nuestros comensales.» Actualmente el restaurante gastronómico del hotel Princesa Yaiza ostenta, aparte del mencionado Sol en la Guía Repsol desde el año 2020, diversas distinciones como el premio a Mejor Restaurante de Hotel de Canarias otorgado por la Guía ¡Que Bueno Canarias! en 2020. Por otro lado, su chef, Gonzalo Calzadilla fue elegido en 2018 Mejor Chef de Canarias en el concurso anual que celebra el Salón GastroCanarias.

Por su parte el chef colombiano nos explica: «llevo 30 años tras los fogones en las Islas y me hace muchísima ilusión poder compartir ahora esa experiencia adquirida con los comensales de Lanzarote y con mi buen amigo Gonzalo y todo su equipo. Siempre he tenido la suerte de que mis comensales han recibido mis platos y mis elaboraciones en 'Etéreo by Pedro Nel', galardonado hace poco con un Sol Repsol, con amplitud de miras dejándose sorprender con mi cocina mestiza, una mezcla perfecta entre lo tradicional y lo moderno, lo canario y lo latino.»

Dos «Soles» que, en esta ocasión, se unen con un mismo objetivo; contar la historia de una unión culinaria entre las dos orillas del mismo Océano. Dos pueblos marcados por la inmigración de Ida y vuelta, que se han influenciado dando un como resultado el mestizaje de culturas, tradiciones y, como no, gastronomía.

Calzadilla y Nel, Isla de Lobos y Etéreo, Canarias y Colombia; ambos equipos jugarán a combinar texturas y sabores con platos cuyas menciones ya suenan deliciosas como el cóctel de camarón cartagenero y chips de plátano verde de Pedro o el Caldo de Pescado con Vieja Soasada y Azafranillo de Gonzalo.

Una experiencia gastronómica única en las Islas cuyo menú degustación se puede disfrutar por 95 € ó 130 €, si elegimos la opción con maridaje incluido.