El himno de España al fin tiene letra: gastronómica y compuesta por Gabilondo y el chef José Andrés El veterano periodista presentó su particular visión del himno en el programa de David Broncano 'La Resistencia', haciéndose viral muy rápido

Decía Iñaki Gabilondo en el popular programa de Broncano que «el elemento más vertebrador de España es la gastronomía, en esto estamos todos de acuerdo. Yo he estado buscando elementos de consenso que pudieran valer para la letra del himno, y solo he encontrado la gastronomía», bromeaba el periodista, que se animó a cantarla ante la sorpresa y las risas del público.

La letra la compuso «en cinco minutos» junto a uno de los referentes de la cocina española en todo el mundo, el chef José Andrés. «Este himno solo quiere demostrar que no existe manera de hacer un himno de letra a no ser que no fuera a través de platos regionales», afirmó.