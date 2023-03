Fiesta de San Patricio en Mulligan's Gran Canaria

La fiesta de San Patricio es uno de los eventos más esperados por los irlandeses en todo el mundo, y Gran Canaria no es una excepción. La celebración del 17 de marzo en Mulligan's Gran Canaria fue una verdadera explosión de música en vivo, buena comida y, por supuesto, cerveza. El bar se convirtió en un verdadero refugio para todos aquellos que quisieron sumarse a la fiesta y disfrutar de una experiencia auténticamente irlandesa en pleno centro de Playa del Inglés.

Más que un pub o un restaurante, Mulligan's se encuadra en el original sector de las tabernas. Y probablemente no haya nada más cinematográfico que una buena taberna irlandesa. Mulligan's Gran Canaria se sitúa en pleno centro de Playa del Inglés y lleva abierta desde 1997 y por tanto, cuenta con una trayectoria de veintiséis años de historia. La idea de crear este espacio temático surgió de la pasión por la cultura irlandesa de las familias Díaz y Jiménez, quienes viajaron a Irlanda y se enamoraron de su estilo y tradiciones.

Con una idea clara de negocio, al regresar a Gran Canaria contrataron a una empresa especializada en la elaboración de tabernas irlandesas y las familias Díaz y Jiménez decidieron crear un lugar donde los turistas y los residentes de Gran Canaria pudieran disfrutar de una auténtica experiencia irlandesa. Así fue como nació Mulligan's Gran Canaria, un local que se ha convertido en todo un referente en la isla y que es conocido por su excelente comida casera y su variada selección -por decir algo de su interminable lista- de cervezas tanto nacionales como internacionales.

«El pasado viernes 17 de marzo, Mulligan's celebró por todo lo alto la fiesta de San Patricio, con música en vivo desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada»

Durante todos estos años, el Pub Mulligan's ha sido un lugar de encuentro para la celebración de diversas festividades y eventos. Especialmente destacable es la celebración de San Patricio, que se celebra cada año en el bar.

Hacemos un poco de historia: el día de San Patricio es una fiesta que se celebra el 17 de marzo en Irlanda y en muchas partes del mundo en honor al patrón de Irlanda, San Patricio. Esta festividad se celebra desde hace más de mil años, y se ha convertido en una ocasión para vestirse de verde, llevar un trébol de la suerte y beber cerveza. Mas allá de la fiesta, San Patricio es un día importante para los irlandeses, que sienten un gran orgullo por su país y su historia. Además, se considera un día para recordar la vida y obra de San Patricio, quien es conocido por haber convertido a los irlandeses al cristianismo en el siglo V.

Por tanto, el día de San Patricio es una fiesta muy divertida y colorida que celebra la cultura irlandesa, y una oportunidad para que todo el mundo se vista de verde y disfrute de la buena música, la comida y la bebida. En este día tan especial, hubo un tiempo en el que en el Mulligan's incluso contaban con su propia cabalgata; y aunque ya no es así, el pasado 17 de marzo, esta particular taberna irlandesa lo celebró por todo lo alto, con música en vivo desde el mediodía hasta bien entrada la madrugada. Una fiesta que disfrutaron tanto turistas como locales, que fueron sumando buena comida y extraordinarias cervezas a lo largo de la jornada. Este evento es el más esperado por los irlandeses en todo el mundo, y el bar no escatima en ofrecer una experiencia auténtica y divertida para todos aquellos que quieran sumarse a la fiesta y sentirse como si estuvieran en el centro de Dublín.

El responsable del Pub Mulligan's, Adrián Díaz, comenta que «el bar ha evolucionado con el tiempo y ha ganado una clientela local, sobre todo después de la pandemia. El lugar se ha convertido en un espacio para todo tipo de personas, de diferentes edades y nacionalidades, que quieren disfrutar de una buena comida y de una experiencia auténticamente irlandesa».

Además de su selección de cervezas y bebidas, Mulligan's es conocido por su excelente comida casera. Todo lo que aparece en la carta está elaborado por ellos mismos, desde las hamburguesas hasta los «Fish & Chips» y las costillas. La calidad de la comida y el ambiente acogedor han hecho que Mulligan's se haya ganado una excelente reputación en la isla. Además, cuenta con una decoración auténtica que te transportará directamente a una taberna irlandesa en el corazón de Dublín. El ambiente cálido y acogedor te hace sentir como en casa y la música en vivo complementa perfectamente la experiencia irlandesa. Desde grupos de música tradicional irlandesa hasta rock y pop, el Pub Mulligan's ofrece una amplia variedad de actuaciones en vivo durante todo el año. Con su autenticidad y calidad en cada detalle, este lugar se ha convertido en un imprescindible para los turistas que visitan la isla y en un favorito para los residentes locales que buscan una auténtica experiencia irlandesa.

Además, diferentes webs centradas en puntuar los diversos locales turísticos y de gastronomía, como Tripadvisor, han calificado con una nota excelente a esta taberna, tanto por la calidad de su comida como por el ambiente que se genera cada día.

En resumen, el Pub Mulligan's es un bar irlandés que ha sabido mantenerse fiel a sus raíces y tradiciones a lo largo de los años. Con su excelente comida, su variada selección de cervezas y su ambiente acogedor, este lugar se ha convertido en un espacio obligado para la celebración de festividades y eventos en Gran Canaria.