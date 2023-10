Los 7 antojos capitales para disfrutar este fin de semana

Vanesa Delgado y José Luis Reina Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

1. Mol Café, los mejores desayunos como presagio de los mejores días

Desayuno de Mol Café C7

Es de dominio público que los desayunos de Mol Café son absolutamente extraordinarios, así que, empezar el día de esta manera hará que la jornada lleve el mejor comienzo. Variedad deliciosa y exquisita.

2. All or Nothing nunca deja de sorprender

Hamburguesa cuarto de libra de All or Nothing C7

Por algo Tanis y su equipo son los mejores. Aún con la resaca del éxito en el Burguer Fest Las Palmas, siguen dando que hablar y siguen dando a probar. Nuestra nueva recomendación es que se pasen por alguno de sus dos locales y disfruten de su versión del clásico cuarto de libra. Siempre irresistible All or Nothing.

3. Pollo frito del Anteo Pollo frito de Anteo C7 Más que un bar gastronómico, este local es todo un templo de culto al paladar. Fusiones, texturas y presentaciones que a nadie dejan indiferente y así lo demuestra su pollo frito al estilo americano, acompañado de una crema de marisco típica de Singapur. Casi nada. 4. Las albóndigas del Bar Tatono, las más famosas de la capital Albóndigas de Tatono C7 Cualquier entendido en materia de albóndigas, no durará jamás en responder que las mejores son las del Tatono, y no podemos estar más de acuerdo. Pasarse por allí y disfrutar en este bar de toda la vida y de su excelente cocina es un plan gastronómico mayúsculo. 5. No existe antojo mayor que un buen cachopo Cachopo de La Tasquita Diván C7 Si ya en su día se hablaba del fenómeno cachopo y del furor con el público acude masivamente a La Tasquita D´iván, hoy por hoy, sigue siendo el plan perfecto para disfrutar de este famoso plato, y La Tasquita D'Iván sigue liderando el ranking. 6. Las sorprendentes carrilleras de La Bodega Extremeña Carrilleras de La Bodega Extremeña C7 Mucho se habla de su tortilla y de su ensalada, pero busquen un hueco en sus agendas, brinden con el espectacular equipo de la Bodega Extremeña por su recién estrenado 'solete' Repsol y toquen el cielo con una de carrilleras. 7. A nadie le amarga un dulce Cruasanes de Colomar C7 Si hay un bocado dulce con aclamación popular unánime y rotunda, ese es el cruasán de Colomar. Le recomendamos que los encargue por teléfono porque, tan pronto como los coloquen siempre frescos, siempre recién hechos, en sus expositores vuelan a la velocidad de la luz.