Radar gastro otoño-invierno: menos postureo, más cuchara y 'barra de valor' Te contamos las 11 tendencias que vienen pisando fuerte la próxima estación donde se impondrán el confort, pero cargado de criterio, las conservas y las bebidas sin alcohol

Del guiso bien hecho al auténtico boom que está viviendo el té hasta las nuevas tendencias donde será todo un reto preparar tú mismo sodas caseras. Cambian también las cartas de los bares y restaurantes, tendiendo hacia un equilibrio entre el placer responsable y el flexitarianismo real y la barra, corazón de muchos locales, se llena de sin perder el alma.

Así será este otoño–invierno donde los platos reconfortantes con tradición y la coctelería sin alcohol vendrá acompañada de conservas premium, toda una revolución que se convertirá en la lista de deseos de todos los tardeos.

1. Entre el confort y placer responsable

Una tendencia que empezó hace unos años y llegó para quedarse pero que, en esta temporada que comienza y que admite ser indulgentes en cuanto a porciones. Es más, las tendencias dicen que será casi obligado un plato de cuchara diario, así que, como primera medida para estar preparados: hacernos con un termo para potajes, guisos, cremas y sopas.

2. El 'crunchy' suma valor

Manda el crujiente en todos los antojos, pero ojo, sin recurrir al frito. Ayudarnos por ejemplo del sésamo o el 'panko' rematado en el horno o la freidora de aire, será lo que pidan a gritos los paladares.

3. Sabores potentes

El picante 'amable', los ahumados y las especias auténticas de cada región se apreciarán en cada bocado. Un toque de cualquiera de ellos se hará indispensable en cada plato.

4. Regreso a lo local

Se dice, se rumorea y se comenta que la liga 'anti-brunch' va tomando fuerza en favor de la hora del aperitivo o el almuerzo propiamente dicho, reinvindicando platos nacionales frente a fórmulas importadas, así que vuelven a hacerse indispensables las papas arrugadas o los escabeches, porque, además, siempre se adaptarán mejor al clima y al bolsillo.

5. Tardeos sin alcohol

El no alcohol continúa en crecimiento y a buen ritmo y, según parece, se consolidará en la próxima estación: cervezas 0,0, 'mocktails' serios y vinos desalcoholizados.

6. Tés y aguas 'mejoradas'

El boom del té ya sea chai, 'earl grey', 'milk tea' etcétera sigue en crecimiento constante y no solo a la hora del desayuno o la merienda. Prepárate para ver maridajes o para encontrártelo en las cartas de bebidas conviviendo con los vinos y destilados sin pelearse e incluso en carritos ad-hoc en fiestas y celebraciones.

Además, llegan las aguas funcionales cargadas de electrolitos y saborizadas con frutas naturales como el coco, la más demandada. Una alternativa que gana adeptos de forma nada tímida.

7. Sodas caseras

El paladar parece que vuelve a pedir la diversión de las burbujas, eso sí, las nuevas versiones llegan para que las prepares tú mismo en casa con siropes naturales. Todo un reto que habrá que probar porque promete ser muy divertido.

8. Sí al flexitarianismo, pero con mayor visibilidad a la proteína

Parece que se afloja el dogma y ahora se pedirán platos vegetales, pero con proteína clara y donde la carne y el pescado sean bienvenidos. Y la receta estrella del próximo otoño-invierno: el auténtico caldo de huesos, aunque continúan en el puesto número 1 del podio las legumbres y los granos. Indispensables a diario.

9. Conservas de mar sostenibles

Se mira más la etiqueta y la procedencia y así será y también con las conservas, en puro auge de consumo, pero solo las que provengan de una pesca que no agote las poblaciones marinas y respete los hábitats marinos.

Por precio, sobre todo, ganan los mejillones y será 'la lata' que más veamos replicarse en las barras y terrazas. Apúntate este plan para el 4 de octubre en Dorotea que te contábamos aquí y entrarás de lleno en esta tendencia.

9. Agrio amable y masa madre en todo

Parece que se reducen las tendencias al dulce para dar paso a sabores más ácidos, de esta manera crecerá aún más la demanda de kombuchas, los encurtidos como picoteo y meriendas y el pan de masa madre ya es de exigencia indispensable.

10. Las barras de valor

Parece que en la hostelería continuará el crecimiento de las visitas de su nutrido público, pero ojo, la tendencia hace que se vigile y revise más el precio medio y que por ello se apueste por propuestas más claras y concretas: ganan las porciones más pequeñas, pero también más asequibles, los precios cerrados de menú previamente y las cartas con menos caprichos y más rotación atendiendo al producto de temporada.

11. El menú diario: menos, es más

La tendencia pide menos cantidad, pero más densidad nutricional donde la proteína y la fibra sean los protagonistas. Piden también que se le dé una oportunidad al medio menú y que no siempre gane la apuesta de primer y segundo plato, además de un nuevo mandamiento que se impone: no fritos, no postre.

Lo que está claro es que, en las próximas estaciones el frío pide abrazo en mesas responsables, platos que reconforten, tés que abriguen, tardeos sin resacas y barras que equilibren capricho y precio y no parece que esta vaya a ser una moda efímera sino un abanico de propuestas que piden permanencia. Técnicas sencillas, producto honesto y una narrativa más clara en sala conseguirán la sonrisa del cliente y la repetición.

