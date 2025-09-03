Un plan muy gastro que no te puedes perder: cata de vermuts y conservas solo en Dorotea Solo el 4 de octubre, podrás disfrutar en este local de una cata de vermuts exclusivos maridados con conservas muy 'gourmets'

Miércoles, 3 de septiembre 2025

Una vez más, el local gastronómico Dorotea vuelve a sorprendernos y esta vez para celebrar con una cata de vermuts exclusivos que maridarán con conservas muy gourmet, haciendo de cada lata una combinación única, marca de la casa.

Por 45 €, recomendamos reserva previa y como ellos mismos anuncian: «en Dorotea te vamos a dar la lata». Y así será, pero con latas de pura delicatessen y vermuts de referencias únicas difíciles de encontrar en otro local que no sea éste.

Vermuteando en Dorotea Dorotea

Un encuentro de un solo día pensado para descubrir y disfrutar desde una propuesta que potenciará cada sorbo, como unos mejillones con salsa de jalapeños, paté de pulpo o sardinas con piparras.

Lo que sí que está claro es que habrá que garantizarse una butaca en esta casa porque de sobra sabemos que volverán a ofrecer producto excelente, sin apenas artificios y con sobrado criterio. Y a todo ello se le suma su sello de calidez para todo aquel que traspasa sus puertas.

Las plazas son limitadas, la fecha es única y el precio cerrado: 45 € por persona. Así que, si no quieres quedarte con las ganas, reserva para saborear como en Dorotea nos volverán a encantar desde su empeño en demostrar que la alta gastronomía de tasca también se escribe con latas bien escogidas, combinaciones inteligentes y el ambiente mágico y cercano que siempre brinda con el comensal.