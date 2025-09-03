Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Sardinas con piparras, solo en Dorotea Dorotea

Un plan muy gastro que no te puedes perder: cata de vermuts y conservas solo en Dorotea

Solo el 4 de octubre, podrás disfrutar en este local de una cata de vermuts exclusivos maridados con conservas muy 'gourmets'

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas deGran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:16

Una vez más, el local gastronómico Dorotea vuelve a sorprendernos y esta vez para celebrar con una cata de vermuts exclusivos que maridarán con conservas muy gourmet, haciendo de cada lata una combinación única, marca de la casa.

Por 45 €, recomendamos reserva previa y como ellos mismos anuncian: «en Dorotea te vamos a dar la lata». Y así será, pero con latas de pura delicatessen y vermuts de referencias únicas difíciles de encontrar en otro local que no sea éste.

Vermuteando en Dorotea
Vermuteando en Dorotea Dorotea

Un encuentro de un solo día pensado para descubrir y disfrutar desde una propuesta que potenciará cada sorbo, como unos mejillones con salsa de jalapeños, paté de pulpo o sardinas con piparras.

Lo que sí que está claro es que habrá que garantizarse una butaca en esta casa porque de sobra sabemos que volverán a ofrecer producto excelente, sin apenas artificios y con sobrado criterio. Y a todo ello se le suma su sello de calidez para todo aquel que traspasa sus puertas.

Vermuteando en Dorotea
Vermuteando en Dorotea Dorotea

Las plazas son limitadas, la fecha es única y el precio cerrado: 45 € por persona. Así que, si no quieres quedarte con las ganas, reserva para saborear como en Dorotea nos volverán a encantar desde su empeño en demostrar que la alta gastronomía de tasca también se escribe con latas bien escogidas, combinaciones inteligentes y el ambiente mágico y cercano que siempre brinda con el comensal.

