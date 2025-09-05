De la huerta a la mesa Angelita Madrid, SURU Coktail Bar y Restaurante Callao presentan un proyecto de colaboración bajo el concepto: 'De la huerta al vaso y de la huerta al plato'

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:55 Compartir

Todo comenzó con la visita que realizó Mario Villalón (Angelita Madrid, Bar nº 65 en la Lista The world's 50 Best Bars 2024 y nº21 Top 500 Bars 2024) en el pasado mes de junio, junto a los equipos de SURU Cocktail Bar y Restaurante Callao, a la finca de Veneguera en Mogán.

Los tres protagonistas decidieron diseñar un menú maridaje a seis manos en una carta que tuviera como protagonistas los productos locales de la finca bajo el concepto 'De la huerta a la mesa', con la marca de 'Ron Matusalem', siempre involucrada en la sostenibilidad enfocada a las experiencias gastronómicas, ha sido el sponsor de la experiencia.

El menú

Como aperitivo, un coktail de Angelita Madrid de mandarina, limón y lichi elaborado con Ron Matusalem 15, Cordial de mandarina, limón y lichi de Veneguera. Como plato, elaborado por el Restaurante Callao, pan chino relleno de txangurro con emulsión de cebollino y lima de Venegura.

Pan chino relleno de txangurro C7

El entrante se maridó con un coktail de SURU Cocktail Bar denominado 'Venegura Punch' con Ron Matusalem 15, piña, plátano y maracuyá de Veneguera, así como coco, lima y especias. El plato, elaboración de Restaurante Callao consistió en un salmón gravlax, frambuesas, burrata, pistacho iraní y chutney de papaya de Veneguera.

Salmón gravlax C7

El plato fuerte también llegó de la mano del Resturante Callao, con una berenjena de Veneguera al 'Josper' con curry verde y hierbas aromáticas que se maridó con el cocktail, elaboración de 'Angelita' denominado 'La Higuera' con Ron Matusalem 'Insólito', licor de higos de Veneguera y cordial de hoja de Veneguera.

Berenjena de Veneguera al 'Josper' C7

La nota dulce corrió a manos de SURU Cocktail Bar, con su 'Porn Star Local' elaborado con Ron Matusalem 23, mango de Veneguera especiado al 'Josper', vainilla, maracuyá de Veneguera, espumoso canario 'Paisaje de las Islas' y como postre del Resturante Callao: dacquoise de anacardo con ganache de chocolate blanco, lemongrass y lima de Veneguera.

Dacquoise de anacardo C7

El menú al completo estará disponible en el Restaurante Callao los días 26 y 27 de septiembre a un precio de 55€ por persona.

Temas

Gastronomía

Lopesan

Veneguera