Callao Gastro & Ocean Lounge, una magnífica experiencia a orillas del Atlántico

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 25 de julio 2025, 23:43

Bajo la silueta inconfundible del Faro de Maspalomas y del hotel que ha sido testigo fiel del devenir de esta playa icónica de Gran Canaria, Hotel Faro, a Lopesan Collection, emerge Callao Gastro & Ocean Lounge y, les adelantamos que no se trata de un restaurante más en el sur de Gran Canaria.

Un escenario único en un enclave privilegiado que ha cambiado su piel desde una propuesta de transformación íntegra de su carta, donde técnica, producto y servicio se funden para crear una nueva esencia que ya está dando que hablar y que muchos empiezan a considerar como uno de los referentes más sugerentes en el litoral grancanario.

Un local que cambia con el día

Terraza de Callao Gastro & Ocean Lounge C7

Durante el día, Callao late con el pulso del ir y venir de la propia playa y sus miles de visitantes, pero, traspasar sus puertas da como resultado una tranquila y placentera terraza a donde llega también la brisa constante del mar. Un entorno idílico para un almuerzo sin prisa que se disfruta entre platos y cócteles, porque en Callao están dispuestos, a diario, a componer una postal de verano.

Pero al llegar la tarde, el restaurante cambia al mismo ritmo que el día y los tonos sorprendentes del atardecer de Maspalomas se cuelan en la sala de Callao para regalarle todo el protagonismo, creando un ambiente recogido y envolvente que hace que la experiencia suba de nivel.

Sala de Callao Gastro & Ocean Lounge C7

Una carta de equilibrio excelente

En la cocina de Callao huyen del espectáculo y de los fuegos artificiales porque conocen al detalle lo que ofrecen: una cocina en equilibrio constante entre la técnica, el producto, el sabor y la presentación. En cada pase dejan evidenciar un cuidado absoluto por la materia prima desde una apuesta clara y fresca sin que por ello resten en la técnica necesaria e indispensable que convierte cada elaboración en una creación sobresaliente.

Un abanico variado y considerable de entrantes abren el apetito y los sentidos con sutileza, como su ensaladilla llena de singulares matices que le aportan la emulsión de kimchi, piparras y los huevos de codorniz.

Ampliar Ensaladilla de Callao Gastro & Ocean Lounge C7

No le faltan a Callao en su cuidado repertorio unas ostras francesas que multiplican los aromas marinos que se sientan en las mesas de este restaurante y hacen lo propio unos carabineros a la sal o una dorada curada con aceite y humo de vainilla, cebolla encurtida, uva tinta y almendra tostada.

Ampliar Ostras francesas en Callao Gastro & Ocean Lounge C7

Pase página para encontrarse en el arranque de la velada con unos considerables y auténticos langostinos al ajillo que guiñan con pan de puño de Ingenio y su tuétano terminado en las brasas del local y que coronan con un steak tartar de carne madurada y unas irresistibles y crujientes papas paja.

Tuétano y steak tartar en Callao Gastro & Ocean Lounge C7

Ensaladas, pasta y arroces

A la carta de Callao no le falta nada y aún siendo nutrido el repertorio, tampoco le sobra ni una sola de sus elaboraciones.

Ensaladas desde versiones propias, como la clásica César la miman y la cuidan con una suprema de pollo de lo más tierna y jugosa.

Ampliar Ensalada César en Callao Gastro & Ocean Lounge C7

Tres arroces, dos de ellos clásicos, elaborados a la brasa con precisión y dotándolos de personalidad propia con emulsiones de especias y hierbas, como es el caso del arroz senyoret coronado por un bogavante o el de presa ibérica elaborada a la brasa y bien acompañado por mayonesa de cebollino y lima.

Arroz senyoret en Callao C7

La tercera versión viene con sello de producto km cero donde la berenjena de Veneguera, pesto de berros y queso de Flor de Guía son los protagonistas que firman una receta sorprendente y deliciosa.

Y en materia de pasta otros tres clásicos vienen a demostrar que en las cocinas de Callao no juegan con lo que se come. Unos intensos tagliatelle a la marinera con bogavante, unos panzerotti de queso ricota y espinaca y sorprenden al cierre con un maravilloso canelón de carne con foie y boletus.

Ampliar Canelón de carne en Callao C7

Sol, arena y mar

En Callao, cada propuesta se podría resumir en una sola expresión: buscar la excelencia sin pretensión y gustar desde lo esencial.

Así lo demuestran también en su no menos nutrido repertorio de pescados de la costa canaria y carnes de excepcional calidad y origen como su sama roquera elaborada en brasa propia o su lubina, bordan la excelencia con vieiras y pulpo y, para los carnívoros, imprescindible su ya famoso solomillo a las brasas en horno Josper, uno de los secretos que en Callao comparten con sus comensales.

Ampliar Sama roquera en Callao C7

El protagonista es el comensal

Si por algo la apuesta de Callao está siendo considerada, sin duda contribuye a ello su atento servicio donde se esmeran por la comodidad del comensal, cuidan los tiempos e invitan a que la velada se ajuste a lo que cada cliente entra buscando a este restaurante, donde la experiencia va más allá de la propuesta culinaria, donde el bullicio no encuentra cabida y la elegancia toma forma en cada plato, en el ambiente y en el servicio, convirtiendo a Callao en un auténtico 'place to be', desde la belleza que solo aportan las cosas bien hechas.