Lopesan apuesta por una coctelería de vanguardia con productos kilómetros cero La compañía trabaja de forma constante para elevar la experiencia del cliente y convertir cada bar en un espacio que ofrezca calidad, innovación, sabor y un ambiente inmejorable para huéspedes y visitantes

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 19 de agosto 2025, 14:42 Comenta Compartir

Lopesan Hotel Group refuerza su compromiso con la excelencia apostando por la mejora continua de los programas de coctelería en sus bares. La compañía trabaja de forma constante para elevar la experiencia del cliente y convertir cada bar en un espacio que ofrezca calidad, innovación, sabor y un ambiente inmejorable para huéspedes y visitantes.

A esto se suma su apuesta por un crecimiento sostenible, con prácticas e inversiones orientadas a lograr la descarbonización total de la compañía en 2030, un plan que forma parte del proyecto Lopesan For Good. En esta iniciativa, la Finca de Veneguera –que suministra más del 21% de las frutas y verduras que se sirven en los hoteles del grupo– desempeña un papel clave, pues la producción garantiza la máxima calidad del producto y fomenta un consumo responsable y de temporada, así como preservar los sabores más auténticos de la tierra.

Suru Cocktail Bar

Ubicado en el moderno lobby del Hotel Faro, a Lopesan Collection Hotel, y con vistas privilegiadas al Atlántico y al icónico Faro de Maspalomas, Suru Cocktail Bar ofrece una experiencia única de coctelería vanguardista con identidad canaria en la isla. Su propuesta rompe con el formato tradicional e introduce el concepto «bar-server», un servicio de coctelería que descentraliza la barra y traslada la experiencia a la mesa con el bartender, trago y cliente como protagonistas.

Su menú es reflejo de la apuesta del Grupo Lopesan por la innovación, el talento y la creatividad. Con categorías que abarcan cócteles aperitivos, «all day» y digestivos, cada bebida ha sido diseñada con precisión técnica y un enfoque sensorial. Asimismo, desde la reciente apertura del restaurante Callao Gastro & Ocean Lounge en el Hotel Faro, existe un diálogo continuo entre los equipos de cocina y coctelería. Entre las propuestas destacan reinterpretaciones locales como el «Tuno vuò fà l'americano» o el «Ruso canario», que incorporan ingredientes autóctonos, técnicas de coctelería avanzadas y una vajilla cuidadosamente seleccionada para potenciar la narrativa visual y emocional de cada cóctel.

El concepto de Suru, inspirado en el término japonés «crear, hacer», se traslada a su interiorismo y ambientación. La estética del espacio se construye a partir de contrastes armónicos entre materiales como metales, madera y rafia, y se divide en dos zonas con identidades propias: un interior sobrio, elegante y minimalista, y una terraza lúdica, colorida y expresiva, donde la cerámica local cobra protagonismo. La experiencia multisensorial se completa con una cuidada atmósfera sonora, creada por DJs y música en directo que fusionan house, R&B y ritmos urbanos. Con todo ello, Suru se consolida como un referente de la coctelería contemporánea con alma isleña.

Bar Central: La coctelería atemporal de los viajeros

En el corazón del Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa se encuentra Bar Central, la coctelería insignia del hotel y punto de encuentro entre viajeros y locales que buscan experiencias de alta coctelería. Su imponente barra central se convierte en un escenario donde se entrecruzan historias, culturas y sabores en un entorno sofisticado y acogedor. Un espacio que combina lujo, carácter y hospitalidad en una atmósfera que recuerda a la estación de trenes Grand Central, en New York.

La carta de Bar Central es un equilibro entre coctelería clásica e innovación con una marcada identidad canaria. Ofrece cócteles disponibles durante todo el día, organizados en secciones según el momento de consumo: desde aperitivos (entre los que destacan las diferentes opciones de spritz), hasta cócteles de tarde que incluyen versiones locales de tragos clásicos y reinterpretaciones contemporáneas de cócteles icónicos como el Daiquiri Insólito o el Champagne Margarita. A ello se suma una de las selecciones de burbujas más completas de la isla, por copa o botella, ideales para la espera del viajero, celebraciones o elevar la experiencia.

Con una ambientación musical diversa (jazz, latino, afrobeat) y un diseño arquitectónico deslumbrante, Bar Central es el lugar de referencia para quienes buscan disfrutar del arte de la coctelería en un entorno que honra sus raíces canarias.

Nereo Coctails & Food

En la séptima planta del hotel Corallium Dunamar by Lopesan, con acceso directo desde la calle para visitantes externos, Nereo propone una experiencia renovada abierta al visitante y al público canario. Su carta apuesta por clásicos frescos y coloridos reversionados con producto canario, donde los protagonistas son los tragos largos, spritzs y opciones de calidad sin alcohol o de baja graduación, pensadas para todos los gustos. Todo se acompaña de una cuidada selección de snacks gourmet, como quesos canarios artesanales con confitura de la finca de Veneguera, tostas ibéricas o alternativas vegetarianas como el poke.

La esencia de Nereo se basa en una filosofía clara: sabores reconocibles con un giro local, elaborados con ingredientes de proximidad y guiños constantes a la identidad canaria. La propuesta se construye en torno al concepto «twist on classic», con cócteles como el Daiquiri Canario, Veneguera Colada o Veneguerita, todos ellos elaborados con frutas y productos frescos procedentes de la finca, dada su apuesta por la sostenibilidad y su afán por mantener el sabor auténtico de la isla.

Nereo es un homenaje a la golden hour, a los sabores del kilómetro cero y a las emociones que despiertan sus vistas infinitas y ambiente vibrante (DJs, grupos de música rock…). Tú eliges cómo vivir la experiencia, en la zona interior, al resguardo de los vientos alisios que refrescan las tardes, o en la terraza abierta al Atlántico. Ambos son los escenarios imaginados por cualquiera que piense en las vacaciones ideales para relajarse con un cóctel en la mano.

Temas

Atmósfera

Innovación