«Una Hora Menos»: la nueva cerveza artesanal que rinde homenaje a Canarias Dougalls y Premium Drinks presentan una edición exclusiva que celebra el carácter isleño. La cita será el 20 de agosto en El Trastero Gastro Bar.

Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 14 de agosto 2025, 16:35

La cerveza artesanal vive un momento vibrante: representa una vuelta a lo auténtico, a los sabores reales y al placer de disfrutar sin prisa. Hecha con mimo y creatividad, se ha convertido en la elección de quienes valoran la calidad por encima de lo convencional. En ese contexto nace «Una Hora Menos», una cerveza de perfil tropical, elaborada por Dougalls en colaboración con Premium Drinks, pensada para todos los que disfrutan de una cerveza bien hecha, con sabor, frescura y personalidad.

«Una Hora Menos» es una cerveza fresca, con aromas frutales y espíritu isleño. Su sabor evoca esa sensación de estar en el lugar adecuado, con la gente adecuada, a la hora adecuada. Una cerveza que no busca complicarse, sino conectar con lo esencial: el momento presente, la buena compañía y el sabor natural de lo bien hecho.

El lanzamiento oficial será el próximo 20 de agosto a las 19:00h en El Trastero Gastro Bar, un referente de la escena gastronómica local que comparte la misma filosofía: cuidar el producto, apostar por lo auténtico y crear experiencias memorables.

Dougalls y Premium Drinks: una alianza con propósito

Dougalls es sinónimo de cerveza artesana bien hecha. Desde Cantabria, lleva años marcando la diferencia con recetas honestas, sabores reconocibles y un enfoque que respeta tanto el producto como al consumidor. Por su parte, Premium Drinks se ha consolidado como la distribuidora más especializada de Canarias, seleccionando bebidas únicas de todo el mundo para un mercado diverso, exigente y en constante evolución.

Ambas compañías comparten valores: calidad, autenticidad y una mirada creativa. De esa alianza nace «Una Hora Menos», una cerveza para quienes valoran la experiencia más allá del vaso.

Copa llena de la cerveza «Una Hora Menos» junto a un botellín.

El Trastero: el lugar donde los sabores se convierten en experiencias

La presentación no podía tener un escenario mejor. El Trastero Gastro Bar es un espacio con alma, donde la gastronomía se mezcla con la cultura, el producto con la creatividad, y el cliente con la experiencia. Allí se vivirá el brindis de «Una Hora Menos», en una velada que promete sabor, conexión y celebración.

Botellín de la cerveza «Una Hora Menos».

