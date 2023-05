Día mundial del cóctel: lo celebramos con uno de plátano en El Mono Malvado

El Mono Malvado abrió sus puertas en la capital grancanaria en el año 2015 con un concepto tan arriesgado como creativo: cócteles de autor al más alto nivel en un momento en el que esta tendencia asomaba tímidamente, pero no era ni mucho menos masiva, como sí lo es hoy.

Este italiano de Venecia afincado en Gran Canaria ha conseguido, con el paso de los años y no con poca lucha, situar a su coctelería en una parada obligatoria para los amantes de esta bebida, que un 13 de mayo fue la primera vez que se acuñó el término coktail para nombrar a la mezcla de bebidas alcohólicas. Fue publicado en el periódico estadounidense The Balance and Columbian Repository en 1806.

Beraldo describe su trabajo como «un arte, un teatro, un espectáculo. Aquí viene gente de todo el mundo que pide ir más allá del cóctel. Demanda una experiencia y calidad, y eso es lo que le damos».

Ampliar Interior del local. C7

Aunque tuvo su etapa dorada durante la prohibición de la década de 1860, los cócteles han vuelto a posicionarse de nuevo como una de las bebidas más demandadas. En la actualidad vive un gran momento de forma, y el Mono Malvado es testigo de ello. Por allí pasan cada fin de semana los mejores cocineros de la isla, que lo han convertido en su particular patio de recreo cuando cierran sus restaurantes, además de clientes de todos los puntos de Gran Canaria, del resto de las islas y muchos turistas que vienen atraídos por las buenas reseñas del 'Mono', como se le conoce.

Preparando de lleno su nueva carta, que promete ser la más revolucionaria de la isla y donde también entrará en juego la gastronomía y el papel del cóctel como maridaje, Beraldo nos propone una elaboración para celebrar el día mundial de esta bebida universal.

Plátano, ron...

La propuesta de Alberto es el «Yas coño!, fuerte aplatanado», un cóctel con el plátano de Canarias como base, con la cáscara y el plátano cocinado a baja temperatura, dos tipos de rones, un toque de vainilla y clarificado con leche. Una creación muy singular y que sin duda sorprenderá a todos para celebrar este día.