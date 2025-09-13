All or Nothing Burger: desde Gran Canaria al puesto 16 de las mejores hamburguesas del mundo

Vanesa Delgado Caballero Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:14 Compartir

En menos de cinco años, All or Nothing Burger, nacida en Gran Canaria bajo el liderazgo de Tanis y con un equipo formado en la propia 'escuela de la casa', han logrado lo que parecía imposible: entrar en el selecto ranking mundial de World Best Steaks 2025, ocupando nada menos que el puesto 16 entre las mejores hamburguesas del planeta. Un hito único para la gastronomía isleña y para la marca, que se convierte en la primera hamburguesería canaria en situarse entre los mejores del mundo.

De Gran Canaria al mundo: el origen de un sueño

All or Nothing nació como una pequeña hamburguesería en Gran Canaria con una filosofía muy clara: apostar por el producto de máxima calidad, la creatividad en las recetas y un servicio impecable. En poco tiempo, Tanis y su equipo supieron marcar la diferencia en un sector cada vez más competitivo, apostando por hamburguesas de autor con sello propio.

La aceptación del público fue inmediata. Lo que comenzó como un proyecto local pronto se convirtió en un fenómeno gastronómico con colas a la puerta de cada local y un boca a boca imparable.

Pura expansión: Tenerife y Alicante

Tras consolidarse en Gran Canaria, All or Nothing dio el salto a Tenerife, donde replicó su éxito y fidelizó a un nuevo público. Pero la gran apuesta llegó este mismo año con la apertura en Alicante, un movimiento estratégico que catapultó su proyección nacional e internacional.

Gracias a esa sede levantina, la marca logró entrar en el radar de la prestigiosa lista World Best Steaks, en la que figuran templos de la carne y la hamburguesa de ciudades como Nueva York, Londres, Buenos Aires o Tokio.

Un hito en la historia

El puesto 16 en la lista de las 25 mejores hamburguesas del mundo supone un antes y un después para la gastronomía canaria. Es la primera vez que una hamburguesería nacida en las Islas logra este reconocimiento, colocándose en la misma liga que grandes nombres internacionales.

Este logro no solo es un triunfo empresarial, sino también un orgullo colectivo, demostrando que desde un rincón del Atlántico se puede competir y ganar en la élite mundial.

Lo que viene

El reto ahora es mantener la excelencia que los ha llevado hasta aquí y gestionar una fama que solo acaba de comenzar. El reconocimiento internacional abre puertas a futuras expansiones y colaboraciones, pero también exige mantener la esencia que conquistó primero a la capital grancanaria y hoy, al resto del mundo porque, como dice el propio Tanis: «esto no ha hecho más que empezar».