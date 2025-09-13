Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la hamburguesa en la lista World Best Steaks 2025 All or Nothing
World Best Steaks 2025

All or Nothing Burger: desde Gran Canaria al puesto 16 de las mejores hamburguesas del mundo

La hamburguesería canaria hace historia en el ranking internacional World Best Steaks 2025

Vanesa Delgado Caballero

Vanesa Delgado Caballero

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:14

En menos de cinco años, All or Nothing Burger, nacida en Gran Canaria bajo el liderazgo de Tanis y con un equipo formado en la propia 'escuela de la casa', han logrado lo que parecía imposible: entrar en el selecto ranking mundial de World Best Steaks 2025, ocupando nada menos que el puesto 16 entre las mejores hamburguesas del planeta. Un hito único para la gastronomía isleña y para la marca, que se convierte en la primera hamburguesería canaria en situarse entre los mejores del mundo.

De Gran Canaria al mundo: el origen de un sueño

All or Nothing nació como una pequeña hamburguesería en Gran Canaria con una filosofía muy clara: apostar por el producto de máxima calidad, la creatividad en las recetas y un servicio impecable. En poco tiempo, Tanis y su equipo supieron marcar la diferencia en un sector cada vez más competitivo, apostando por hamburguesas de autor con sello propio.

Tanis
Tanis All or Nothig

La aceptación del público fue inmediata. Lo que comenzó como un proyecto local pronto se convirtió en un fenómeno gastronómico con colas a la puerta de cada local y un boca a boca imparable.

Pura expansión: Tenerife y Alicante

Tras consolidarse en Gran Canaria, All or Nothing dio el salto a Tenerife, donde replicó su éxito y fidelizó a un nuevo público. Pero la gran apuesta llegó este mismo año con la apertura en Alicante, un movimiento estratégico que catapultó su proyección nacional e internacional.

Hamburguesa de All or Nothing
Hamburguesa de All or Nothing C7

Gracias a esa sede levantina, la marca logró entrar en el radar de la prestigiosa lista World Best Steaks, en la que figuran templos de la carne y la hamburguesa de ciudades como Nueva York, Londres, Buenos Aires o Tokio.

Un hito en la historia

El puesto 16 en la lista de las 25 mejores hamburguesas del mundo supone un antes y un después para la gastronomía canaria. Es la primera vez que una hamburguesería nacida en las Islas logra este reconocimiento, colocándose en la misma liga que grandes nombres internacionales.

Este logro no solo es un triunfo empresarial, sino también un orgullo colectivo, demostrando que desde un rincón del Atlántico se puede competir y ganar en la élite mundial.

Lo que viene

El reto ahora es mantener la excelencia que los ha llevado hasta aquí y gestionar una fama que solo acaba de comenzar. El reconocimiento internacional abre puertas a futuras expansiones y colaboraciones, pero también exige mantener la esencia que conquistó primero a la capital grancanaria y hoy, al resto del mundo porque, como dice el propio Tanis: «esto no ha hecho más que empezar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente de tráfico provoca retenciones en la GC-1 a la altura de El Goro
  2. 2 Muere una exconcejal socialista en San Mateo
  3. 3 Fallece Ismael Omar, periodista deportivo de Radio Las Palmas
  4. 4 Los médicos alzan la voz contra un calendario de exámenes que puede provocar un «descalabro asistencial»
  5. 5 El calor golpea Canarias y la Aemet advierte: irá a más
  6. 6 Lopesan resulta adjudicatario de los tres hoteles de Santana Cazorla en Taurito y el de Las Tirajanas
  7. 7 Iván Gil frena la ansiedad amarilla a base de goles
  8. 8 Costas responde: «Las Canteras tiene inseguridad jurídica por la falta de gestión del Ayuntamiento»
  9. 9 La Justicia obliga a Santana Cazorla a devolver a la finca donde está el parque acuático Lago Taurito
  10. 10 La dueña de Camino Viejo declara y aporta documentación a la Fiscalía Anticorrupción

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 All or Nothing Burger: desde Gran Canaria al puesto 16 de las mejores hamburguesas del mundo

All or Nothing Burger: desde Gran Canaria al puesto 16 de las mejores hamburguesas del mundo