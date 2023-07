Sánchez pide demostrar al «mundo» cómo se frena a la ultraderecha y augura «sorpresa» el 23-J

El PSOE está de subidón, al menos anímico. Después de una primera semana de campaña afectados por el resultado del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en la dirección socialista se muestran ahora convencidos de que el viento está soplando a su favor en la recta final para la votación del domingo. No es porque crean que el presidente del Gobierno se lució en el debate a tres del miércoles con Yolanda Díaz y Santiago Abascal. Se trata, sostienen, de una corriente más de fondo. «Estoy animado y muy agradecido porque estoy viendo a la España progresista movilizarse como hacía años que no veía», manifestó este jueves el propio jefe del Ejecutivo.

En los últimos días, se han multiplicado las reacciones de un sector del mundo de la cultura en contra del PP y Vox. Exministros de José Luis Rodríguez Zapatero y de Felipe González han firmado un manifiesto en el que proclaman su apoyo a Pedro Sánchez e intentan desmontar una de las principales líneas de ataque de Feijóo contra el presidente (el «sanchismo» es una cosa y el socialismo otra) y, este jueves, mandatarios y exmandatarios internacionales de orientación progresista como Luiz Inácio Lula da Silva, António Costa, Alejandro Fernández, Olaf Scholz, Mette Frederiksen o Gordon Brown hicieron lo propio.

Sánchez se aferró hoy a ese respaldo para hacer un nuevo llamamiento a un electorado que en los comicios del pasado 28 de mayo se mostró apático y desencantado. Y pidió el voto, no solo por interés propio sino para servir de ejemplo. «Que podamos demostrar al mundo que con el voto podemos frenar el avance de una derecha dura, como el PP, y una derecha ultra, como Vox, va a ser una fuente de inspiración para todos los países del mundo y solo por eso merece la pena que votemos por el progreso y no por el retroceso», esgrimió en una entrevista en La Sexta.

En la dirección de PSOE aseguran que su optimismo no es fingido. La ley electoral impide publicar encuestas en esta semana, pero eso no quiere decir que los partidos no las sigan haciendo. En Ferraz desdeñan los datos de Génova. «Venimos creciendo mucho desde el sábado. Mucho. Y El PP bajando. Además, las sensaciones en la calle son buenísimas», sostienen. En ese clima sí defienden que el debate de TVE pudo resultarles rentable. «Va a asentar las tendencias», vaticinan.

«Es inquietante que un político haya tenido un tipo de relación tan estrecha con un narcotraficante y creo que es compartido por miles de españoles», dice a una pregunta sobre la amistad de Feijóo con Marcial Dorado

No todos los socialistas están tan seguros del impacto que pudo tener un cita vista por en torno a cuatro millones de personas pero en la que, admiten algunos, faltó pulso. Pero en lo que sí coinciden es en que esta no ha sido una buena semana para Feijóo, que acabó entrando por su propio pie en el marco que el comité de estrategia del PSOE quiso situarle tras el cara a cara, el de que la suya es una campaña construida sobre «mentiras», cuando tras enfrentarse a una periodista que le advirtió de que no era cierto que el PP hubiera revalorizado siempre las pensiones conforme al IPC tuvo que acabar reconociendo que no fue así.

Al líder del PP vuelve a perseguirle además la famosa foto de los años 90 con el narcotraficante Marcial Dorado, del que Feijóo siempre ha dicho que desconocía su actividad delictiva cuando compartían amistad (una amistad que en algún momento negó). Yolanda Díaz sacó la cuestión durante el debate del miércoles y juzgó imposible que el dirigente popular no estuviera al tanto de algo que, dijo, era 'vox populi' en toda Galicia. Sánchez no lo ha hecho en ningún momento 'motu proprio', pero sí entró hoy en el asunto a una pregunta periodística. «Es inquietante que un político haya tenido un tipo de relación tan estrecha con un narcotraficante y creo que es compartido por miles de españoles», dijo.