Hoy acaba el plazo para votar por correo con horarios ampliados hasta la noche en muchas oficinas

Hoy acaba el plazo para depositar el voto por correo en las oficinas postales. La Junta Electoral Central (JEC), por el momento, no ha prorrogado más el plazo (ya lo amplío un día), a pesar de lo inédito de estas Elecciones Generales, en pleno verano y con centenares de miles de españoles fuera de sus domicilios habituales.

De los 2.622.808 votantes que reclamaron votar por correo, este jueves por la mañana todavía había 170.000 personas que todavía no habían recogido la documentación electoral de las oficinas, después de que los carteros no lograran localizarles en los domicilios designados para ellos en dos ocasiones, tal y como marca la legislación. De acuerdo con las estimaciones de diversas fuentes, cerca de 470.000 de esos 2,6 de solicitantes de voto postal todavía no había registrado sus papeletas 48 horas antes del cierre del plazo. No obstante, ese dato no es oficial y no se conocerá exactamente cuánta gente se ha quedado sin votar por correo hasta que el ente público lo anuncie una vez acabado el plazo.

Sea como fuere - y a la espera de que los 13 miembros de la JEC vuelvan a reunirse para estudiar las nuevas peticiones de ampliación de plazo- los electores que entre el 30 de mayo hasta el 13 de julio pidieron ejercer su derecho al sufragio de forma anticipada tienen como plazo máximo las 22:00 horas de este jueves para acercarse a algunas de las 654 de las 2.389 oficinas de la red de Correos que de forma excepcional, se mantendrán abiertas en horario extendido hasta la noche y cuya ubicación se puede consultar en la web www.correos.es.

En el resto de las oficinas, que mantendrán la ampliación de horarios que se viene aplicando desde el 13 de julio, los electores podrán recoger el pack electoral si en su momento no se encontraban en su domicilio cuando el cartero pasó a dejárselo, y hacer efectivo de forma simultánea su derecho al voto.

«En todos los casos, si en alguna oficina hay personas esperando para ser atendidas cuando llegue la hora de cierre, se continuará atendiendo a todos los ciudadanos hasta que se deposite el último voto por correo», garantizó el miércoles el ente público en una nota.

Problemas al notificar

Diversos responsables de Correos, que esperan que ese número de personas que todavía no tienen en su poder la documentación o que no han votado pese a tener en su poder las papeletas se haya reducido de manera importante entre el miércoles y el jueves, coinciden en que el problema, en la mayoría de los casos, es que los solicitantes marcaron como lugar de entrega la residencia (vacacional o permanente) en la que estimaron que iban a llegar los carteros, pero las notificaciones se han hecho cuando ya se han marchado a sus lugares vacaciones o antes de llegar a los mismos.

También –explicaron desde el ente público- se han detectado algunos problemas en la entrega en los lugares de veraneo, donde los turistas son desconocidos para los vecinos y sus nombres no constan en los buzones en los que se podría dejar el aviso.

En cualquier caso, el martes por la noche Correos ya había enviado el 100% de la documentación de los más de 2,6 millones postales solicitados, cifra récord de cualquier cita electoral en España.