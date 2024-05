Los socialistas ignoran el órdago de Puigdemont: «El ganador de las elecciones fue Salvador Illa»

No hay ni la más mínima posibilidad de que el PSC, ganador de las elecciones de este domingo en Cataluña, se haga a un lado para permitir que Carles Puigdemont pueda ser investido presidente de la Generalitat, como pretende. Lo afirman en la ejecutiva de Salvador Illa y lo ratifican en la de Pedro Sánchez. Los socialistas defienden que los catalanes han sido claros al manifestar su deseo «empezar una nueva etapa», que el único que está en condiciones de pilotarla es el exministro de Sanidad y que, pese a sus amagos, Junts no hará nada para tumbar al Gobierno central.

Los resultados de este 12 de mayo son complejos de gestionar. Ningún partido alcanza por sí solo la mayoría absoluta, situada en 68 escaños, pero la gran novedad respecto a la última década es que, por primera vez, la suma de las fuerzas independentistas no da. Eso, sumado al hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió en 2021, la ventaja del primer partido sobre el segundo es clara -Illa supera en siete escaños a Puigdemont- es clave.

No hay salida al bloqueo que no pase por un acuerdo transversal que dinamite el eje en el que desde 2012 se ha estado moviendo la política catalana, el del secesionismo 'versus' constitucionalismo. Y la elección del PSC es un pacto de gobernabilidad progresista junto a ERC y los comunes, aun a sabiendas de que, hoy por hoy, la lectura interna que han hecho los republicanos de su debacle (han pasado de 33 escaños y liderar el bloque independentista a solo 20) es la de que deben tomar distancias y ejercer de oposición.

La portavoz del PSC, Núria Parlon, recordó este lunes a los republicanos que cuando su acuerdo de Gobierno con Junts saltó por los aires ellos optaron por una oposición constructiva y apoyaron los Presupuestos de Pere Aragonès, que hoy ha presentado la dimisión y ha anunciado que ni siquiera recogerá su escaño. «Ahora pedimos a ERC que, si deciden estar en la oposición, no bloqueen la posibilidad de que podamos desarrollar esta nueva etapa».

En Madrid, la portavoz de la ejecutiva socialista, Esther Peña, ha insistido en que el PSC y su líder tienen las manos libres para alcanzar los acuerdos que consideren oportunos y, tras una reunión en la que la dirección del PSOE se ha felicitado por unos resultados que, dicen, «revalida» la hoja de ruta de Pedro Sánchez y «avala» sus políticas de «convivencia», ha dejado claro que comparten el criterio de no dejar gobernar a Puigdemont. «El ganador de las elecciones es Salvador Illa», ha dicho.

Una y otra portavoz han abundado, además, en la idea de que no puede haber represalias en el Congreso de los Diputados contra el Ejecutivo de Sánchez por parte de los secesionistas porque tampoco para ellos sería beneficioso. «¿Qué les conviene más, un Gobierno de derechas que no esté por pasar página y mejorar la convivencia? Creo que no les dejaría en una buena posición», ha resumido Parlon.